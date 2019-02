Alba Berlin muss mehrere Monate auf Stefan Peno verzichten. Der Spielmacher des Basketball-Bundesligisten zog sich in der Partie gegen medi Bayreuth am Samstagabend eine Luxation - sprich: eine Verrenkung - der Kniescheibe zu. Das teilte der Klub am Tag nach dem Spiel mit. Demnach wurde der 21-jährige Serbe wegen seiner schweren Verletzung bereits im Unfallkrankenhaus Berlin operiert.