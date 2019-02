Da halfen auch 16 Punkte von Niels Giffey, Alba Berlins Small Forward, nichts: Die deutschen Basketballer haben im Kampf um den Gruppensieg in der WM-Qualifikation einen Dämpfer kassiert. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl, das das Ticket für das Turnier bereits in der Tasche hat, verlor am Donnerstagabend in Israel mit 77:81 (35:36) und braucht eine deutliche Leistungssteigerung in der abschließenden Partie gegen Griechenland.