Der Sprung an die Tabellenspitze hätte für die Auslosung eine bessere Ausgangsposition und dementsprechend leichtere Gegner bedeutet. Die Weltmeisterschaft findet vom 31. August bis zum 15. September in China statt.

Die deutschen Basketballer haben in der WM-Qualifikation den Gruppensieg verpasst. Mit gleich vier Albatrossen im Kader verlor die Auswahl von Trainer und Ex-Berliner Henrik Rödl gegen Griechenland das finale Gruppenspiel knapp mit 63:69 (34:33). Es war die zweite Niederlage innerhalb von drei Tagen - am Donnerstag wurde die Auswärtspartie in Israel verloren.

Niels Giffey, der gegen Israel noch Topscorer seinen Teams gewesen war, stand genau so wie Albatros Johannes Thiemann in der Starting Five - konnte der Partie aber seinen Stempel nicht aufdrücken. Der Berliner Kapitän kam nur auf zwei Punkte. "Wir haben trotzdem eine sehr gute Quali gespielt", gab sich der 27-Jährige versöhnlich. "Wir haben in den ersten beiden Vierteln die Bälle zu einfach weggeben."

Andreas Obst (12 Punkte) und Ismet Akpinar (10) avancierten vor 5.137 Zuschauern in Bamberg zu den besten Werfern der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die in beiden Duelle mit den Hellenen den Kürzeren zog. Das Hinspiel hatte die bereits seit

September für die WM qualifizierte Mannschaft von Rödl mit 84:92 verloren. Die Auslosung findet am 16. März in Shenzhen statt.