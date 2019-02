Alba Berlin hat auch sein letztes Spiel in der Zwischenrunde des Eurocups gewonnen. Die

Berliner siegten am Dienstagabend vor 8943 Zuschauern in eigener Halle gegen Partizan Belgrad souverän mit 97:74 (47:34). Alba hatte schon vor der Begegnung als Gruppensieger festgestanden. Partizan war schon vorher ausgeschieden. Beste Berliner Werfer waren Rokas Giedraitis mit 19 und Niels Giffey mit 17 Punkten.