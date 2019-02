Jonas Mattisseck erstmals in die Nationalmannschaft berufen

Albas Youngster Jonas Mattisseck ist erstmals für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft nominiert worden. Bundestrainer Henrik Rödl berief den 19-Jährigen für die WM-Qualifikationsspiele in Israel (21.02.) und gegen Griechenland in Bamberg (24.02.) in den Kader der deutschen Mannschaft.