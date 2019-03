Freizeit Sportler Berlin Freitag, 01.03.2019 | 12:36 Uhr

Ja, warum soll jetzt einen der undemokratischsten Vereine nach Berlin eingeladen werden? Für noch mehr Obdachlosigkeit? "Im Jahr 2010 wurde das IOC für den Public Eye Award nominiert, da es durch die Vergabe der Winterspiele an Kanada zur Vertreibung der indigenen Bevölkerung in der Peripherie Vancouvers beitragen würde, denn die Spiele würden auf unabgetretenem indianischem Land ausgetragen. Das hat verheerende Folgen für Mensch und Umwelt: Riesige Flächen an Naturlandschaften und Rückzugsorten für Wildtiere wurden dem Aus- oder Neubau von Autobahnen, Wintersportzentren und anderer Infrastruktur geopfert. Die Obdachlosigkeit in der Region Vancouver hat sich seit der Vergabe der Spiele verdreifacht.... Zu den Olympischen Spielen 2012 verlangte das IOC in den Nutzungsbedingungen, dass der, der einen Link zu einer London-2012-Seite setzt, die Olympischen Spiele nicht in einem „falschen, irreführenden, abfälligen oder sonst wie anstößigen Licht erscheinen zu lassen“ habe." wikipedia.org