Berlin soll sich um eine Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele im Jahr 2036 bewerben – wenn es nach Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) geht.

Olympische Spiele könnten für sportliche Höhepunkte sorgen und zugleich Berlins Stadtentwicklung vorantreiben. Etwa beim Bau neuer U-Bahnlinien und Stadtviertel, so Geisel bei einem Frühstück der Industrie- und Handelskammer am Donnerstag in Berlin. Mit einem perspektivischen Großevent, unterstützt durch Bundesmittel, könnten Bauvorhaben sehr viel schneller umgesetzt werden als mit dem normalen Berliner Landeshaushalt, so Geisel.