Phillip Friis Andersen wechselt in die NFL

Der dänische Kicker Phillip Friis Andersen vom Football-Klub Berlin Rebels wechselt in die amerikanische NFL. Andersen unterschrieb einen Vertrag bei den im US-Bundesstaat Florida ansässigen Tampa Bay Buccaneers. Auf der Vereins Website der Berliner wird von einer "grandiosen Nachricht" gesprochen. Man freue sich mit Andersen und unterstütze den Traum des Kickers. Andersen bedankte sich über seinen Instagram-Kanal bei den Berlin Rebels und seinen Fans.

Andersen, der auch schon für die Berlin Adler aktiv war, begann seine Football-Karriere 2012 in Dänemark. Seit 2017 spielte er für die Berlin Rebels. Für Phillip Friis Andersen ist der Wechsel in die NFL ein enormer Fortschritt in seiner Karriere.

Der Däne muss sich nun im Training und der im Sommer beginnenden Pre-Season beweisen und sich so für einen Kaderplatz im NFL-Team der Tampa Bay Buccaneers qualifizieren. Zu Beginn der Pre-Season kann der Kader eines NFL-Teams aus bis zu 90 Spielern bestehen. Für eine NFL-Saison sind allerdings nur maximal 53 Spieler zugelassen. Bislang ist Andersen noch der einzige Kicker im Kader der Buccaneers. Die nächste NFL-Saison startet im September 2019 und endet im Februar 2020 mit dem jährlichen Superbowl.