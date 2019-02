Bild: imago sportfotodienst

Alba trifft am Sonntag im Pokalfinale auf die Brose Baskets - und geht als leichter Favorit in dieses Endspiel: Der lange verletzte Ballbringer Peyton Siva ist rechtzeitig wieder fit geworden, möglicherweise wird auch der neue Guard Derrick Walton Jr. direkt eingesetzt. Das Bundesligaduell bei dem die Vereine in der Hauptstadt gegeneinander antraten, konnten die Berliner im November für sich entscheiden, wenn auch knapp, mit 92:88.