Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist mit einem soliden Rennen in die Generalprobe für die Einzelstrecken-WM in Inzell gestartet. Beim fünften Saisonweltcup in Hamar/Norwegen

belegte die fünfmalige Olympiasiegerin am Freitag auf ihrer Nebenstrecke 3000 m in 4:10,24 Minuten den zehnten Platz. Dabei blieb Pechstein klar vor der zweiten deutschen Starterin Roxanne Dufter (Inzell), die in 4:14,48 Minuten nicht über den 15. und vorletzten Rang hinauskam.