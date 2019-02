imago/Andreas Gora Audio: Inforadio | 03.02.19 | 18:14 Uhr | Karsten Steinmetz | Bild: imago/Andreas Gora

0:1 gegen Augsburg - Die Talfahrt der Eisbären geht weiter

03.02.19 | 16:30 Uhr

Es war knapp, aber am Ende glitten die Eisbären Berlin doch wieder mit hängenden Köpfen vom Eis: Gegen die Augsburger Panther verlor das Team des Coachs Stéphane Richer mit 0:1. Die Leistungssteigerung im letzten Drittel kam zu spät - auch weil einer überragte.

Die Eisbären Berlin haben ihre Krise in der Deutschen Eishockey-Liga nicht überwunden: Gegen die Augsburger Panther verlor der Tabellenneunte am Sonntag mit 0:1. Es war bereits die vierte Heimniederlage in Folge in der Arena am Ostbahnhof. Trotzdem war diese mit 14.200 Zuschauern erneut ausverkauft.

Hintergrund Förderverein Fanbogen e.V. Treffpunkt unter der Warschauer Brücke - Eisbären-Fans kämpfen um ihren Fanbogen Die gute Stimmung bei Eisbären-Heimspielen ist für viele Zuschauer besonders attraktiv. Bunte Choreographien, Fahnen und Banner - das alles bereiten die Fans in ihrem Treffpunkt, dem Fanbogen, vor. Doch der könnte bald Geschichte sein. Von Lisa Surkamp

"Fanbogen bleibt" - Protest rückt in den Vordergrund

Nach der deutlichen Niederlage gegen den EHC RB München am vergangenen Dienstag kriegten die Eisbären am Sonntag gegen Augsburg ihre nächste Chance im Kampf um die Pre-Playoff Plätze. Im ersten Drittel bekamen die Zuschauer dabei allerdings wenig geboten. Zwar erspielten sich beide Mannschaften immer wieder Abschlüsse, wirklich gute Chancen aber waren nicht darunter. Die Fans der Berliner nutzten das durchschnittliche Spiel, um sich erneut für den Fanbogen unter der Warschauer Straße stark zu machen. Neben Protestrufen gegen die Schließung des beliebten Treffpunkts forderten sie mit einem Plakat dessen Erhaltung. Es hing das gesamte Spiel über im Block. Nach den vielen sportlichen Enttäuschungen in dieser Saison scheinen die Eisbären-Fans die verbliebenen Spiele nutzen zu wollen, um auf ihre Interessen aufmerksam zu machen.



Augsburg geht in Führung

Im zweiten Durchgang nahm die Begegnung dann an Fahrt auf. Immer wieder kamen die Gäste aus Augsburg gefährlich vor das Tor der Eisbären, besonders Matt White lieferte sich ein Duell mit dem Berliner Tormann Kevin Poulin. Der aber hielt ein ums andere Mal stark. In der 29. Minute konnte der Kanadier den Gegentreffer dann nicht mehr verhindern. Sahir Gill schoss nach einem Pass von Thomas Hollmann von der rechten Seite, frei am langen Pfosten stehend, das 1:0 für seine Mannschaft. Ein erneuter Rückschlag für die Berliner, die dem anschließenden Ansturm auf das Tor von Kevin Poulin aber standhielten und selbst besser ins Spiel kamen. Die schnellen Konter konnten die Eisbären allerdings nicht im Tor unterbringen, sie gingen daher mit dem 0:1-Rückstand in die Kabine. Es gelang den Eisbären einfach nicht, eine längere Druckphase aufzubauen und die Gäste aus Bayern ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Rückblick: imago/O. Behrendt Niederlage gegen Deutschen Meister - Eisbären haben gegen München keine Chance Nach einem siegreichen Intermezzo in Bremerhaven haben die Eisbären gegen den EHC München eine weitere Niederlage erlitten. Gegen den amtierenden DEL-Champion verloren die Berliner am Dienstagabend sang- und klanglos mit 2:6.



Berlin macht Druck - Olivier Roy hält den Sieg für Augsburg fest

Dieses Bild verfestigte sich im letzten Drittel. Zwar versuchte die Mannschaft von Stéphane Richer zu Chancen zu kommen, man merkt ihr aber immer noch an, dass sie verunsicht ist und offensichtlich keinem genauen Plan folgt. Immer wieder verpufften Angriffe in aussichtsreichen Positionen durch ungenaue Zuspiele oder verlorene Zweikämpfe. So fehlt es den Berlinern in dieser Saison an Durchschlagskraft und Spielidee. Erst in der Schlussphase kamen sie zu einer leichten Überlegenheit, konnten die Gelegenheiten aber nicht nutzen. Augsburg verteidigte gut und Olivier Roy im Tor der Panther hielt den Sieg für seine Mannschaft fest. Die Eisbären stehen nach ihrer Heimniederlage gegen den Tabellensechsten und dem Nürnberger Sieg gegen Straubing nun auf dem zehnten Tabellenplatz.

Schwache Heimstatistik

Gerade in der eigenen Halle bleiben die Berliner in dieser Saison hinter allen Erwartungen zurück. In den letzten vier Heimspielen in der Arena am Ostbahnhof gelangen ihnen nur bei der Niederlage gegen München Treffer. Frank Hördler sagte, er sehe seine Mannschaft dennoch "auf einem guten Weg": "Augsburg hat sehr gut gestanden. Wir haben viel Druck gemacht, gerade im letzten Drittel. Wir werden weiter kämpfen", sagte der 34-Jährige nach dem Spiel bei "Magenta Sport". Die Eisbären haben nun ein spielfreies Wochenende, an dem sie sich noch einmal auf die letzten Spiele vor den Pre-Playoffs einstimmen können. Am 15. Februar treffen die Berliner dann auswärts auf die Schwenninger Wild Wings.

Sendung: rbb UM6, 03.02.2019, 18 Uhr