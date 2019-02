Eisbären feiern wichtigen Sieg in Ingolstadt

Weil zeitgleich der derzeit Elfte Krefeld gegen Bremerhaven verlor, beträgt der Vorsprung der Berliner auf diesen Platz nun neun Punkte. Bei noch drei verbleibenden Partien ist ihnen der Einzug in die Pre-Playoffs somit kaum noch zu nehmen.

Die Eisbären verlieren mit 3:7 in Straubing

In Ingolstadt hatten die Berliner zunächst Pech, als ein Schuss von Louis-Marc Aubry am Innenpfosten landete. Erfolgreicher war daraufhin sein Teamkollege Brendan Ranford. In Überzahl traf der Stürmer zum 1:0. Doch schon 41 Sekunden später glich Ingolstadt durch Ryan Garbutt aus.

Möglichkeiten in doppelter Überzahl ließen die Eisbären zwar ungenutzt, konnten aber kurz vor Ende des zweiten Drittel erneut im Powerplay in Führung gehen. Jamie MacQueen schob den Puck knapp am rechten Pfosten vorbei ins Tor.