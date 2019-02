Bild: imago/DeFodi

5:2-Auswärtssieg bei den Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin qualifizieren sich für erste Playoff-Runde

24.02.19 | 18:46 Uhr

Die beste Nachricht des Tages erreichte die Eisbären schon vor Spielbeginn: Durch die Niederlage des Konkurrenten Krefeld sicherten sich die Berliner den Einzug in die erste Playoff-Runde. Der Sieg in Iserlohn war dann das i-Tüpfelchen.



Die Eisbären Berlin haben das erste Saisonziel erreicht und sich für die Playoffs qualifiziert. Schon vor Beginn der Partie in Iserlohn war ihnen wegen der Niederlage der Konkurrenz aus Krefeld der zehnte Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen. Mit dem 5:2-Sieg in Iserlohn festigten die Berliner am Sonntag ihren neunten Rang.

Die Eisbären zu Beginn wie befreit

Wie groß der Stein war, der den Spielern und Verantwortlichen vom Herzen gefallen sein muss - das war vor dem Start nicht von ihren fokussierten Gesichtern abzulesen. Zu tief waren die Akteure bereits im sogenannten "Tunnel". Aber der sichere Einzug in die erste Playoff-Runde schien gleich Kräfte freizusetzen. Wie entfesselt legte der Rekordmeister beim Tabellendreizehnten Iserlohn los. In der vierten Minute schloss Florian Kettemer einen sehenswerten Spielzug über Louis-Marc Aubry und den genesenen US-Neuzugang Austin Ortega überlegt zur 1:0-Führung ab. Es war die Krönung einer enthusiastischen Berliner Anfangsphase mit einigen Torchancen. Es entwickelte sich eine unterhaltsame Partie – es ging hin und her. Doch dann schlichen sich, wie so häufig in dieser holprigen Saison, Fehler bei den Hauptstädtern ein. So übernahmen die Gastgeber immer mehr die Kontrolle – und trafen verdient zum Ausgleich. Luigi Caporusso nutzte die Unordnung in der Eisbären-Hintermannschaft und netzte aus zehn Metern wuchtig halbhoch ein.

Keine Zeit zum Verschnaufen

Das zweite Drittel begann wie das erste. Die Gäste kamen schwungvoll und voller Überzeugung aus der Kabine. Der Rückkehrer Constantin Braun leitete mit schönem Pass zunächst die Torchance für James Sheppard ein. Der scheiterte noch am Iserlohner Goalie, ehe der Puck im Nachschuss doch im Netz zappelte. Marcel Noebels ging als Torschütze aus dem Getümmel hervor. Sicherlich kein Traumtor für den Jahresrückblick, das dürfte dem Tabellenneunten aber herzlich egal gewesen sein. Zumal die Eisbären in der Verteidigung gleich wieder aufmerksam sein mussten. Iserlohn, angestachelt von den heimischen Fans, fuhr in Überzahl einen wütenden Angriff nach dem anderen. In der 27. Minute war es dann soweit: Anthony Camara ließ dem Eisbären-Goalie Kevin Poulin im Eins-gegen-Eins keine Chance. Imposant auf Seiten der Berliner: Sie zeigten Nehmerqualitäten. Im Gegensatz zu vergangenen Partien ließen sie sich von Rückschlägen nicht demoralisieren. Als Frank Hördler nur Sekunden vor der zweiten Drittelpause, wieder aus einem unübersichtlichen Gewühl heraus, den Puck über die Linie drückte, huschte auch ein kurzes Lächeln über das Gesicht von Coach Stephan Richer.

Mit Glück und Geschick

Dass es im Schlussabschnitt auf Robust- und Kompaktheit ankommen würde, darauf schienen die Eisbären vorbereitet. Denn, wie zu erwarten, spielten die Iserlohner voll auf Offensive. Es war allen voran dem Torhüter Kevin Poulin, aber eben auch dem notwendigen Quäntchen Glück zu verdanken, dass die Berliner die Druckphase unbeschadet überstanden. Ihrerseits zeigten sie dann das, was von einem Rekordmeister erwartet werden kann. Die Gäste nutzten cool die offenen Räume. Louis-Marc Aubry (41. Minute) brachte zunächst die Vorentscheidung, ehe Jamie MacQueen kurz vor Schluss den 5:2-Endstand schoss. In den verbleibenden zwei Spielen der regulären Saison wollen die Berliner nun den neunten Tabellenplatz verteidigen. Die Playoffs beginnen dann Anfang März.



