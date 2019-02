Hertha BSC ist am Mittwochabend aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Im Achtelfinale gegen den FC Bayern München schnupperten die Berliner zwar an der Überraschung - doch das Finale im eigenen Stadion bleibt weiterhin ein Traum.

Nach der überraschenden Führung durch Maximilian Mittelstädt und dem glücklichen 2:2-Ausgleich von Davie Selke nach einem Patzer von Mats Hummels musste der Rekordmeister zwar in die Verlängerung, jubelte aber schließlich verdient über den Einzug ins Viertelfinale. Vor dem Anpfiff fand eine Schweigeminute für den am Nachmittag verstorbenen ehemaligen Schalke-Manager Rudi Assauer statt.

Hertha BSC hat am Mittwochabend den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals verpasst. Gegen den FC Bayern München unterlagen die Berliner nach Verlängerung mit 2:3 (2:2, 1:1).

In den letzten vier Duellen gegen den Rekordmeister hat das Team von Trainer Pal Dardai nicht verloren. Beim 2:0-Erfolg in der Bundesliga entzauberten sie die Bayern sogar.

Auch diesmal wurden die knapp 75.000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion von Beginn an bestens unterhalten. Nach einem Doppelpass mit Salomon Kalou hatte Maximilian Mittelstädt (3.) viel Platz am Strafraumrand und erzielte mit dem ersten Torschuss die Führung für die Hausherren. "Es war für mich ein besonderes Erlebnis. Mein erstes Tor im Olympiastadion vor so einer Kulisse", schwärmte der Torschütze.

Doch die Antwort der Bayern ließ nicht lange auf sich warten. Serge Gnabry (7.) knallte den Ball per Drop-Kick mit viel Wucht ins Berliner Tor. Nach dem Ausgleich bestimmten die favorisierten Münchner das Spiel. Vor allem Serge Gnabry sorgte immer wieder dafür, dass Hertha-Keeper Rune Jarstein bei frischen zwei Grad keine kalten Hände bekam.