Bild: rbb/Jessy L. Noll

Training mit Athletin Shanice Craft in Berlin - Diskuswurf im Selbstversuch

01.02.19 | 11:43 Uhr

Wie funktioniert das eigentlich: Diskuswerfen? Jessy Lee Noll hat es sich zeigen lassen - und zwar von einer, die sich gut auskennt: Shanice Craft. Sie führt das Frauenteam beim ISTAF Indoor in Berlin an. Von einer Trainingseinheit bei klirrendem Frost.

Ein Tag im Januar. Der Blick auf meine Wetter-App erinnert mich daran, dass ich eigentlich mit Decken zuhause sitzen sollte: vier Grad unter Null. Wenn ich daran denke, dass ich in weniger als einer halben Stunde mit Sportsachen auf einem halb gefrorenen Sportplatz stehen werde, wird mir noch ein bisschen kälter. Es ist kurz nach drei, als ich das Leichtathletikstadion in Hohenschönhausen erreiche. Irgendwo mittendrin steht die Wurfhalle, in der Leichtathletikgrößen wie Christoph Harting trainieren. Jetzt trainiert hier gerade Shanice Craft, die das Diskusteam der Frauen bei der diesjährigen Ausgabe des ISTAF Indoor am Freitag anführen wird. Normalerweise treten Diskuswerfer als Einzelkämpfer in den Wurfring, heute ist es anders: Zum ersten Mal heißt es beim Diskuswerfen "Frauen gegen Männer". Für das Trainingsprogramm von Shanice hat das allerdings keinen Unterschied gemacht. Trainiert wird ohnehin das ganze Jahr über, jeden Tag zwei Mal, auch bei minus vier Grad.

Aufwärmen im Partner-Zwiebellook

Mit zwei Paar Sporthosen, zwei Oberteilen, zwei Jacken, zwei Schichten Socken und einem dicken Schal fühle ich mich gut gerüstet für mein erstes Diskus-Probetraining. Von Shanice, die ich noch in der Umkleide treffe, bekomme ich die dritte Schicht: ihre Jacke. Die ist zwar so groß, dass nicht mal meine Hände aus den Ärmeln gucken – Shanice misst 1,85 Meter - aber immerhin: Jetzt ist mir warm. Im Partner-Zwiebellook wird kurz aufgewärmt. Ein bisschen Lauf-ABC, Fußgelenksarbeit, Dehnen, noch eine Yoga-Übung und dann kann es losgehen. Während erste Schneeflocken fallen, macht Shanice ihre insgesamt 30 Würfe. 15 aus dem Stand als Vorbereitung, 15 weitere aus der ganzen Drehung. Neben ihr kommentiert Marko Badura, ehemaliger Trainer von Robert Harting, jeden Wurf mit Verbesserungsvorschlägen oder mit Lob. Seine Worte und der Aufprall der Diskusscheibe ist alles, was man auf dem Sportplatz hört.

Bild: rbb/Jesse L. Noll

"Die 70 Meter wären schon eine geile Marke"

Ich stehe hinter dem grünen Auffangnetz und beobachte, wie der Ein-Kilo-Diskus jedes Mal geschmeidig durch die Luft segelt und irgendwo weit hinten auf dem Platz aufschlägt. Ihren aktuellen Rekord erreichte Shanice vor fünf Jahren: 65,88 Meter wirft die damals 20-jährige Leichtathletin 2014 bei den Deutschen Meisterschaften in Ulm, was ihr den ersten Platz einbringt. Jetzt ist der Wunsch größer denn je, den alten Rekord zu überschreiben: "Die 70 Meter wären schon eine geile Marke." Weiter als 70 Meter schleudert zur Zeit nur eine Frau den Diskus: Sandra Perkovic aus Kroatien.

So einfach ist das nicht mit dem Diskuswerfen

Dann bin ich dran. Die nächsten Werferinnen warten bereits, also suchen Shanice und ich uns eine freie Ecke auf dem Sportplatz. Der ist inzwischen von Fluchtlicht erleuchtet – ein kurzer Blick auf’s Handy zeigt: Kurz nach fünf, immer noch minus vier Grad, aber gefühlt sind es mittlerweile minus zehn. Als mir Shanice endlich den Diskus übergibt, bin ich erstmal überrascht. Ich dachte, der Wurf eines Diskus ließe sich mit dem Wurf eines Frisbee vergleichen. Doch die kleine, aber schwere Scheibe liegt lediglich locker in der Hand auf den Fingerkuppen. Die richtige Ausgangsposition nehme ich fast automatisch ein: Die Beine stehen schulterbreit auseinander, die Knie bleiben weich. Jetzt eine leichte Drehung, viel Schwung im Arm und Abwurf. Der Diskus schlingert äußerst unelegant durch die Luft und landet nach zehn Metern auf dem gefrorenen Kunstrasen. Den zweiten schmeiße ich direkt hinterher. "Der ist schon besser geflogen", kommentiert Shanice. Allerdings nicht weiter.

"Ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe"

Shanice macht das aber auch schon fast 20 Jahre länger als ich. Mit sechs Jahren tritt sie ihrem ersten Leichtathletikverein in ihrer Heimatstadt Mannheim bei. Zu dieser Zeit macht sie noch alle Disziplinen: Sprint, Sprung, Lauf, Wurf. Beim Werfen profitiert sie von zwei wesentlichen Vorteilen. Sie ist einen Kopf größer und kräftiger als die anderen Kinder. Als plötzlich ihre Knie Probleme machen, konzentriert sie sich voll und ganz auf diese Disziplin. Und bleibt dabei – wenn man mal von einem kleinen Ausflug zum Basketball absieht. Das fand sie mit 13 einfach cooler, sagt sie, aber in Mannheim gab es einfach keinen Verein für Mädchen. "Im Nachhinein bin ich echt froh, dass ich dabei geblieben bin und das so durchgezogen habe", sagt Shanice. Zwölf Medaillen hat sie sich in den vergangenen Jahren erkämpft - unter anderem bei den Olympischen Jugendspielen und bei drei Europameisterschaften in Folge.

Bundespolizeimeisterin und Sportstudentin

Zuhause muss Shanice nachher noch für eine anstehende Prüfung lernen – denn nebenbei studiert die Diskuswerferin seit einem Semester Sportwissenschaften. Ihren Lebensunterhalt verdient sie mit ihrem eigentlichen Beruf: Shanice ist Bundespolizeimeisterin. Mit 19 Jahren begann sie die Ausbildung an der Bundespolizeischule Kienbaum, und dort ist sie nach wie vor stationiert. Dass sie trotz ihres Berufes so viel Zeit in ihren Sport investieren kann, hat sie dem Sportförderprogramm der Bundespolizei zu verdanken. Dem ISTAF sieht sie dieses Mal besonders ehrgeizig entgegen. "Es wird schwer für uns Frauen, aber wir sind hochmotiviert, den Männern zu zeigen, wie das geht."

Zu schwach, zu klein, zu wenig Technik

Ich verstehe leider immer noch nicht so richtig, wie das geht. Aber ein paar Meter will ich schon noch herauszuholen – mit einer ganzen Drehung und einem beherzten Schrei, denn beim Diskuswerfen wird in der Regel richtig laut geschrien. Damit bauen viele Werferinnen Spannung ab. Shanice kommt eigentlich auch ohne aus, aber für mich macht sie eine Ausnahme. Also hallen zwei laute Schreie über den Sportplatz des Hohenschönhausener Sportforums. Erst schreit Shanice, dann ich. Bei der anschließenden Drehung fliegt mein Handy in hohem Bogen aus der Jacke. Das ist mein Stichwort: Schluss für heute und Zeit für eine kurze Bilanz. Auf die Frage, woran ich künftig noch arbeiten müsse, findet Shanice eindeutige Worte: "Ganz klar an der Technik. Außerdem bräuchtest du mehr Kraft und könntest ein bisschen größer sein." Na gut – dann wird es wohl eher doch nichts mit der Diskuskarriere. Sendung: Fritz, 01.02.2019, 7:30 Uhr