Es ist nicht mehr wegzudiskutieren: Energie Cottbus steckt in der Krise. Noch immer sind die Lausitzer in diesem Jahr punktlos. Zuletzt in Meppen stellten die Fans die Spieler wütend zur Rede. Beschwichtigen kann wohl nur Zählbares gegen 1860 München. Von Andreas Friebel

Es ist eine traurige Bilanz, die Energie Cottbus derzeit aufzuweisen hat. In den vergangenen neun Partien gab es nur einen Sieg (2:0 in Rostock). Alle drei Partien im neuen Jahr gingen verloren. Der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt inzwischen drei Punkte. Trainer Claus-Dieter Wollitz gab sich am Donnerstag auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Lausitzer dennoch optimistisch. "Die beiden letzten Spiele waren mehr als ordentlich. Wenn wir so weitermachen, bekommen wir auch wieder ein Erfolgserlebnis."

Der könnte tatsächlich kommen. Aber aus einem anderen Grund: Spahic hat sich in dieser Woche im Training am Oberschenkel verletzt und droht für Samstag auszufallen. "Gegen Meppen hat er einen Fehler gemacht. Aber mich haben die Fehler zum 0:2 und 0:3 mehr aufgeregt. Dieser Fehler darf nicht unbeachtet bleiben. Aber er ist kein Grund für einen Torwartwechsel."

"Mit Wegducken kommen wir jetzt nicht weiter", betont der Energie-Coach und nimmt zugleich seinen Torwart Avdo Spahic in Schutz. Sein Patzer ermöglichte Meppen am vergangenen Wochenende das 1:0-Führungstor. Der 21-Jährige wurde danach von einigen Anhängern des FC Energie heftig kritisiert. Sie forderten, dass Wollitz nun einen Wechsel auf der Torwartposition vornehmen müsse.

Ein Erfolgserlebnis, das dringend benötigt wird. Schon am Samstagnachmittag (14 Uhr), im Heimspiel gegen 1860 München. "Mit einem Sieg würden auch viele Selbstverständlichkeiten zurückkommen und wir würden weitere Punkte holen", so Wollitz. Im Moment steckt Cottbus in einer Krise, aus der man nur mit "Willensstärke und richtiger Mentalität" wieder rauskommt.

Ob gegen 1860 München nun Avdo Spahic oder Vertreter Kevin Rauhut zwischen den Pfosten steht, entscheidet sich am Samstag. Einen einfachen Nachmittag wird aber keiner von ihnen haben. Die Münchener sind nicht gerade der Lieblingsgegner der Lausitzer. Der letzte Heimerfolg datiert aus dem Oktober 2012 (1:0). Da spielten beide Teams noch in der zweiten Bundesliga. "München ist in diese Saison mit vielen Ambitionen gestartet. Sie haben eine sehr ansprechende Mannschaft und doch liegen sie hinter den Erwartungen zurück", so Wollitz. Das späte 2:1 in Aalen am Montag war der erste Sieg für München im neuen Jahr.

Das Spiel gegen 1860 ist übrigens das 100. Drittligaspiel für Cottbus. Und zugleich die 300. Partie in dieser Liga für Innenverteidiger Robert Müller. Als er im Juli 2008 mit Jena sein Debüt in der dritten Liga feierte, spielte Cottbus noch in der ersten Liga. Erst drei Profis haben in dieser Liga die Grenze von 300 Spielen überschritten. "Es ist schon etwas Besonderes, zu diesem doch kleinen Kreis dazuzugehören. Das Trikot aus dem Spiel wird sicher auch einen Ehrenplatz bekommen. Letztlich ist die 300 aber auch nur eine Zahl", so Müller gegenüber dfb.de. Denn ihm wäre ein Heimsieg über München viel wichtiger.