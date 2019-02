Drittes Spiel, dritter Sieg: Die Füchse Berlin haben in der Gruppenphase des EHF-Cups beim spanischen Vertreter BM Logrono La Rioja mit 34:29 (15:16) gewonnen. Damit machte der Titelverteidiger einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale.

Lange Zeit taten sich die Berliner jedoch schwer - in die Pause ging es mit einem Ein-Tore-Rückstand. Erst in der Schlussviertelstunde konnten sie sich Stück für Stück absetzen. Das gelang vor allem, weil sich die Defensive deutlich steigerte.



Die Füchse führen die Gruppe A nun mit sechs Punkten vor St. Raphael Handball (4), Logrono (2) und Balatonfüredi KSE (0) an.

Mehr in Kürze