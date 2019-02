Am Ende sprachen ihre Gesichter Bände: Die Spieler der Eisbären Berlin verließen mit hängenden Köpfen das Eis in Straubing - nach einer satten 3:7 (2:3, 0:2, 1:2)-Pleite. Gegen einen möglichen direkten Konkurrenten für die Pre-Playoffs präsentierten sich die Berliner erst nicht bissig genug auf dem Eis, dann nicht clever genug vor dem Tor. Nach zwei Siegen in Folge und einem leichten Aufbäumen in der Liga - eine bittere Niederlage.



Die 4.043 Zuschauer im Eisstadion am Pulverturm sahen einen starken Gastgeber, der nach dem ersten Drittel durch Tore von Williams, Laganière und Mouillierat mit 3:2 in Führung lag - auf Seiten der Eisbären trafen Jahnke und Aubry - jeweils zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach der Pause wirkten die Berliner entschlossener - nur nicht vor dem gegnerischen Kasten. Sie ließen beste Chancen liegen, dafür netzten die Straubinger.

Pfleger und erneut Williams trafen zum 4:2 und 5:2. Zu Beginn des Schlussdrittels ersetzte Maximilan Franzreb Kevin Poulin im Tor der Berliner. Sven Ziegler gelang der sechste Straubinger Treffer, DuPont verkürzte noch einmal. Den Endstand besorgte Mouillierat mit seinem zweiten Tor.





+++ Mehr in Kürze +++