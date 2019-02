Die Eisbären Berlin haben mit der Verpflichtung von Austin Ortega offenbar ein gutes Händchen bewiesen. Der Stürmer feierte am Wochenende einen perfekten Einstand - und bringt im Kampf um die Playoff-Plätze Schwung in die Offensive.

Der Stürmer wechselte erst vor knapp zwei Wochen vom schwedischen Meister Växjö Lakers in die Hauptstadt . Von Eingewöhnungsschwierigkeiten keine Spur. Zwei Tore und drei Vorlagen sprangen für den mit 1,73 Meter eher kleinen Angreifer am Debutwochenende heraus. "Super Einstand", lobte Verteidiger Florian Kettemer.

Denn wo das Tor steht, dass musste ihm keiner zeigen. Der quirlige Angreifer brachte frischen Wind in die Eisbären-Offensive und spielte mit seinen Sturmpartnern Louis-Marc Aubry, der am Sonntag fünf der insgesamt sechs Tore vorbereitete, und Brendan Ranford immer wieder Chancen heraus. "Die Chemie zwischen uns war schon besser als am Freitag", freute sich Ortega und lobte seine Mitspieler. "Das sind zwei großartige Spieler, die wirklich hart arbeiten. Das macht es viel einfacher, in der Offensive erfolgreich zu sein."

Den Erfolg konnten die Berliner dringend gebrauchen. Mit nur 128 erzielten Toren stellen sie die drittschwächste Offensive der Liga und kämpfen im Endspurt der Hauptrunde um einen Platz unter den ersten zehn, der den Einzug in die Pre-Playoffs bedeuten würde. Der Sieg gegen den direkten Konkurrenten Krefeld hat ihnen etwas Luft verschafft. Bei noch fünf verbleibenden Partien stehen die Eisbären derzeit auf Rang neun. "Die letzten zwei Spiele waren ein Schritt in die richtige Richtung", urteilte Nationalspieler Marcel Noebels.