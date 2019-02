Der Berliner Eiskunstläufer Paul Fentz bangt um seinen Start bei den Weltmeisterschaften im japanischen Saitama vom 18. bis 24. März. Der deutsche Meister hat mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und sagte wegen einer Schleimbeutelentzündung im Fußgelenk seinen Start beim traditionellen Challenge Cup in Den Haag ab.

"Wenn es ihm nicht gelingt, in der nächsten Woche wieder mit dem Eistraining zu beginnen, ist sein WM-Start in Gefahr. Ohne Training macht ein WM-Start keinen Sinn", sagte seine Trainerin Romy Oesterreich. Der 26-Jährige habe in den vergangenen zwei Wochen nicht trainieren können.