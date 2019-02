Vor genau zehn Jahren wurde Claudia Pechstein wegen Blutdopings gesperrt. Seitdem kämpft die Berlinerin für ihre Rehabilitation - und erlitt erst kürzlich die nächste Niederlage. Ein Rückschlag, der ihren geplanten WM-Start am Donnerstag äußerst fraglich werden lässt.

Doch auch der 7. Februar 2009 ist einer dieser Tage, der sich im Kopf der Berlinerin eingebrannt hat. "Es ist die Nacht, die meine Karriere, ja mein ganzes Leben letztlich komplett verändert hat", erzählt Pechstein in einem Interview mit der dpa.

Es gibt viele Momente im Leben von Claudia Pechstein, die sie sicherlich niemals vergessen wird. Etwa ihre erste Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1994 in Lillehammer über 5.000 Meter. Oder die Weltmeisterschaften 2017 im südkoreanischen Gangneung, bei denen sie sich durch den Gewinn der Silbermedaille, ebenfalls über die 5.000 Meter, mit fast 45 Jahren zur ältesten WM-Medaillengewinnerin der Eisschnellaufgeschichte krönte.

Claudia Pechstein läuft in die Top 10

Eisschnelllauf-Weltcup in Norwegen

Für die Berlinerin war es der Beginn eines dunklen Kapitels in ihrer Karriere. Im Juli 2009 sperrte sie die Internationale Eislauf-Union (ISU) für zwei Jahre wegen Blutdopings. Ohne Dopingbefund - anhand von Indizien.

Während der Mehrkampf-Weltmeisterschaften im norwegischen Hamar wurden bei der damals 36-Jährigen auffällige Blutwerte festgestellt. "Ich kann mich noch an jedes Detail erinnern. Wie unser Teamleiter Helge Jasch mich in sein Zimmer rief. Wie er und unser Teamarzt Dr. Gerald Lutz mir mitteilten, dass mit meinen Blutwerten etwas nicht stimmt. Ich zum ersten Mal das Wort Retikulozyten hörte", erinnert sich die erfolgreichste Winterolympionikin Deutschlands.

Die fünfmalige Olympiasiegerin beteuerte stets ihre Unschuld, kämpft seitdem gegen die Dopingsperre. Führende deutsche Hämatologen bescheinigten ihr eine genetisch bedingte Blutanomalie, die für ihre erhöhten Retikulozyten-Werte verantwortlich sei. "Unschuldig öffentlich an den Pranger gestellt zu werden, war die schlimmste Erfahrung meines Lebens", so Pechstein.

Doch sie scheiterte auf europäischer Ebene: Am Dienstag wurde ihre Beschwerde vom EGMR entgültig zurückgewiesen. Ein herber Rückschlag für Claudia Pechstein - und das nur wenige Tage, bevor sich der wohl schwärzeste Tag ihrer Karriere zum zehnten Mal jährt.



Die juristische Entscheidung könnte sich auch auf ihren Start bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Inzell auswirken. Am Donnerstag sollte die 46-Jährige über die 3.000 Meter den ersten ihrer vier Starts absolvieren. "Die Frage stellt sich für mich insofern, als das ich zwar für mein Heimatland kämpfen möchte, ich aber nach dem heutigen Tiefschlag noch nicht weiß, ob ich trotz des mir widerfahrenen Unrechts über genügend Kraft verfüge, meine Bestleistung abrufen zu können", schilderte sie am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite.