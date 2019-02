Eisschnelllauf-WM in Inzell

In ihrem 50. Rennen bei Einzelstrecken-Weltmeisterschaften hat Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ihre 47. Top-Ten-Platzierung erreicht. Bei den Weltmeisterschaften in Inzell wurde die Berlinerin in 7:00,90 Minuten über 5.000 Meter Siebte. "Ich ziehe den Hut vor dieser Leistung", sagte DESG-Präsidentin Stefanie Teeuwen.