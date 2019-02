Seit zwei Jahren ist Werner Fahle schon im Präsidium vom FC Energie Cottbus aktiv, seit dem 1. Januar 2019 darf er sich Präsident nennen. In diesem Ehrenamt gehe es dem gelernten Bauingenieur um Ausgleich - das betrifft auch die Fanszene des abstiegsbedrohten Drittligisten. Recherchen des rbb hatten vor zwei Wochen aufgedeckt, dass sich ein rechtes Netzwerk unter der Führung der verbotenen Gruppierung "Inferno Cottbus 1999" im Stadion und in der Stadt etabliert hat.

Auf die Frage, was der Verein dagegen unternehme, antwortet der neue Präsident im exklusiven Interview mit dem rbb knapp mit den Worten, dass sich sein Verein klar gegen Extremismus abgegrenzt habe und für Vielfalt und Toleranz stehe: "Wir haben Fans, die ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sind und wir sind in aller erster Linie ein Fußballverein."

"Wir haben einen Maßnahmenplan, den wir seit einem Jahr konzentriert abarbeiten und werden eine Stelle für Vielfalt und Toleranz einrichten", so der Energie-Präsident. Die Fördermittel dafür seien jetzt bewilligt worden. Allerdings bezweifelte er, ob "wir damit die Fans in ihrem Verhalten beeinflussen können." Zu konkreten Plänen gegen das rechte Netzwerk unter der Federführung von Inferno Cottbus äußerte sich Werner Fahle nicht. "Ich kann nicht für Verfassungsschutz, Polizei oder andere Organe sprechen."

Seit dem 10. Okotber 2018 fällt im Erscheinungsbild der Nordtribüne, also dort, wo die organisierte Cottbuser Fanszene steht, vor allem das Riesenbanner mit der Aufschrift "Betriebssportgemeinschaft Energie Cottbus seit 1966" auf. Hingen an den Zäunen sonst diverse Fahnen und Banner verschiedener Fangruppierungen, so dominiert jetzt das Einheitsbanner die Kurve. Eine sichtbare Machtdemonstration der angeblich aufgelösten rechtsextremistischen Ultra-Gruppierung "Inferno Cottbus 1999".

Um einer möglichen Strafvefolgung zuvorzukommen, hatte sich Inferno 2017 aufgelöst, doch deren Anführer ziehen weiter die Fäden und übernahmen die Macht in der Fankurve. Anonyme Quellen aus der Fanszene berichteten von Backpfeifen, Hausbesuchen und offenen Drohungen. Mittlerweile sei jeder auf Linie gebracht und jeder Widerstand eingeschüchtert.

Die Inferno-Clique bestimmt auch das Fanprofil "Fanszene Energie Cottbus" auf Facebook und pflegt enge Kontakte in die rechtsextremistische Szene in und um Cottbus. Gerade in der heimischen Kampfsportszene mischt Inferno mit und kooperiert mit dem Unternehmen "Boxing Security". Diese Sicherheitsfirma hatte in der Saison 2017/18 für mehrere Cottbus-Spiele den Ordnungsdienst gestellt. Weder Verein noch Unternehmen äußerten sich auf Anfragen, wie intensiv ihre Zusammenarbeit gewesen ist.