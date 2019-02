Frauen-Bundesliga | Turbine Potsdam spielt 3:3 in Frankfurt

Vier Spielerinnen von Bundesligist Turbine Potsdam hat die neue Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in den Kader für das Länderspiel gegen Frankreich am 28. Februar in Laval berufen. Neben Torhüterin Lisa Schmitz gehören auch die Abwehrspielerinnen Johanna Elsig und Felicitas Rauch sowie Stürmerin Svenja Huth zum DFB-Aufgebot. Huth wird zudem auch stellvertretende Kapitänin sein. Lena Petermann musste derweil wegen Fußproblemen absagen.