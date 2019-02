Die Kapitänin geht von Bord: Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam muss ab Sommer auf Svenja Huth verzichten. Die 28-jährige deutsche Nationalspielerin wechselt zu Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg. Die Stürmerin unterschrieb in Niedersachsen einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022, wie der aktuelle Meister am Mittwoch mitteilte. Es ist ein echter Transfercoup für die Wölfinnen - Turbine hingegen muss den Abgang einer echten Schlüsselspielerin verkraften. Zumal mit Felicitas Rauch auch eine zweite Leistungsträgerin den Verein verlässt. Ihr Ziel sei noch unklar, heißt es auf der Homepage von Turbine Potsdam.

"Nach den vier Jahren in Potsdam ist es Zeit, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen und in einem europäischen Topklub mit herausragenden Spielerinnen sowie optimalen Rahmenbedingungen Fuß zu fassen", wird Huth auf der Seite der Wolfsburgerinnen zitiert - und: "Mit dem 1. FFC Frankfurt habe ich bereits zwei europäische Titel gewonnen und mein großes Ziel ist es, die Champions-League-Trophäe noch einmal in den Händen zu halten."

Huth war 2015 vom Erzrivalen Frankfurt nach Potsdam gewechselt. Dort reifte sie zur Schlüsselspielerin, die seit dieser Saison auch das Kapitänsamt innehat. In bisher 86 Pflichtspielen erzielte sie 42 Tore für den Traditionsklub, der im vergangenen Sommer bereits den Abgang der Leistungsträgerinnen Tabea Kemme und Lia Wälti verkraften musste.

Ihre Qualitäten stellt die pfeilschnelle Huth auch im Nationalteam regelmäßig unter Beweis. Die neue Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verkündete am Dienstag, dass die 41-malige Nationalspielerin das DFB-Team ab sofort neben Alexandra Popp als Vize-Kapitänin anführen wird. "Svenja hat sich in den letzten Jahren nicht nur als Spielerin weiterentwickelt, sie ist auch zu einer Persönlichkeit gereift, die Erfolgshunger verkörpert und als Leaderin vorangeht", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter des VfL Wolfsburg.