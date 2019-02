Bild: imago/Bernd König

Union Berlin zu Gast bei Holstein Kiel - Geheimwaffe Joker

28.02.19 | 21:11 Uhr

Das jüngste Remis inklusive einer schwachen zweiten Hälfte zuhause gegen Bielefeld hat der 1. FC Union abgehakt. Jetzt muss die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bei Holstein Kiel antreten - es ist das Duell zweier Aufstiegskandidaten. Von Stephanie Baczyk

Akaki Gogia versteht den Wink sofort. "Da fehlt noch mein Gesicht", sagt der Flügelspieler des 1. FC Union gespielt trocken, in den Händen ein Blatt Papier, das wir ihm zum Interview mitgebracht haben. Darauf zu sehen: ein Joker, als Spielkarte. Tanzend und stilecht mit Narrenkappe. "Das bin ich", nickt er und kann sich das Grinsen dann doch nicht verkneifen. "Der lächelt immer, freut sich und ist immer für ein Späßchen gut." Joker Gogia ist dazu erfolgreich auf dem Platz, hat in den bisherigen fünf Pflichtpartien des Fußball-Zweitligisten im Jahr 2019 nach seinen Einwechslungen ein Tor vorbereitet - bei der 2:3-Niederlage in Hamburg gegen St. Pauli - und eines erzielt, zuhause gegen den SV Sandhausen. Den Treffer aufgelegt hat ihm übrigens der ebenfalls eingewechselte Joshua Mees.



Polter-Comeback mit dem Tor des Monats

Asse im Ärmel haben die Köpenicker auf und von der Bank so einige, die emotionalste Bude aber ging in dieser Saison auf das Konto von Stürmer Sebastian Polter. Der war nach sieben Monaten Verletzungspause gerade zwanzig Minuten auf dem Feld, als er Ende September in der Hinrunde gegen Holstein Kiel sehenswert per Fallrückzieher einnetzte. Die Eisernen gewannen die Partie am Ende mit 2:0 - Polters Treffer wurde als Tor des Monats prämiert.



Trainer Urs Fischer nickt, er hat den Moment im Stadion An der Alten Försterei noch vor Augen. Aber er weiß auch, dass am Freitagabend in Kiel andere das Toreschießen übernehmen müssen. Polter fehlt nach wie vor wegen seiner Verletzung am Mittelfuß. "Es wird ein bisschen anders sein", so Fischer mit Blick auf das letzte Duell gegen die Störche. "Aber ich hoffe natürlich, dass gerade unsere Auswechselspieler, die einfach enorm wichtig sind und noch mal Impulse geben können, es wieder schaffen, wenn es dann benötigt wird."

Eine schwache Halbzeit gegen Bielefeld? Abgehakt!

Im Holstein-Stadion treffen unter Flutlicht zwei Aufstiegskandidaten aufeinander. Die Kieler sind seit sechs Partien in der Liga ungeschlagen, haben zwölf Punkte geholt. Sie überzeugen, wie schon in der vergangenen Spielzeit, als es das Team, damals noch unter Coach Markus Anfang, bis in die Relegation schaffte - und nur knapp an Wolfsburg scheiterte.

Der 1. FC Union hat von den letzten fünf Spielen drei gewonnen. Allerdings: Das jüngste 1:1 zuhause gegen Arminia Bielefeld hat die Stimmung etwas getrübt. "Wir wissen, dass wir kein so gutes Spiel gemacht haben in der zweiten Halbzeit", sagt Akaki Gogia. "Gerade, was das Spiel mit dem Ball nach vorne angeht, da hat uns viel gefehlt, wir haben viele Fehlpässe gespielt." Eine Aussprache habe es in dieser Woche aber nicht gegeben, stellt Coach Fischer klar. "Es gab eine bisschen andere Analyse", so der Schweizer. "Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir seit Rückrundenstart so viel verkehrt gemacht haben. Darum, denke ich, musst du mal die Kirche im Dorf lassen."



Kiel rollt Union den grünen Teppich aus

Bielefeld ist abgehakt, Kiel das erste von gleich mehreren "brisanten Duellen", wie Urs Fischer betont. "Wir treffen in den nächsten vier Spielen wirklich auch auf Mannschaften, die mit uns ein Wörtchen mitreden wollen - für die ersten drei Plätze", weiß der Trainer der Köpenicker. Nach den Störchen kommt der FC Ingolstadt mit Unions Ex-Trainer Jens Keller nach Berlin, danach geht es gegen Heidenheim und Paderborn. "Ich glaube, jedes Spiel ist ein Finale", sagt Akaki Gogia. "So gehen wir das Spiel gegen Kiel auch an. Aber wir müssen auf uns schauen und unsere Punkte holen." Fakt ist: Eine Reise nach Kiel ist mitunter eine besondere Erfahrung - mal stürmt es, manchmal regnet es oben an der Küste. Dieses Mal rollen die Störche den Eisernen den grünen Teppich aus, Arbeiter haben unter der Woche 7.800 Quadratmeter neuen Rasen im Stadion verlegt. "Für mich ist entscheidend, dass wir uns auf das einstellen, was wir schlussendlich vorfinden", sagt Urs Fischer mit einem Lächeln. Und wenn alle Stricke reißen, hat er ja noch ein paar erfolgreiche Joker auf der Bank.



