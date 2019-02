Bild: imago/Steffen Beyer

Energie Cottbus empfängt Würzburger Kickers - "Wir brauchen jetzt Punkte"

07.02.19 | 17:17 Uhr

Es sieht eng aus für Energie Cottbus - denn nur noch das bessere Torverhältnis trennt die Lausitzer von einem Abstiegsplatz in der 3. Liga. Trainer Claus-Dieter Wollitz erwartet eine Reaktion seiner Mannschaft. Dafür kommen auch die vier Neuzugänge zum Einsatz. Von Andreas Friebel

Nur noch das Torverhältnis trennt Energie Cottbus von einem Abstiegsplatz in der dritten Liga. Theoretisch könnten die Lausitzer also am Samstag bei einer Niederlage gegen Würzburg (Anpfiff 14 Uhr) dorthin abrutschen. Aber genau das will Trainer Claus-Dieter Wollitz verhindern: "Ich erwarte jetzt eine Reaktion von meiner Mannschaft."



Sein Team hat das letzte Mal im Oktober einen Sieg feiern können, als sie 2:1 gegen Jena gewonnen hatten. Danach folgten ein Unentschieden und drei Niederlagen. "Der Weg zum Klassenerhalt führt über unsere Heimspiele. Das ist die Basis. Wir brauchen jetzt Punkte", appellierte Wollitz am Donnertag auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Lausitzer.

Alle vier Neuzugänge sollen zum Einsatz kommen

Doch auch die Gäste aus Würzburg wollen Punkte. Mit 30 Zählern hat der Tabellenachte noch eine kleine Aufstiegschance. Sie soll gewahrt werden. Immerhin gab es in den vergangenen sieben Partien nur eine Niederlage (1:2 bei Spitzenreiter Osnabrück). "Sie haben gute Phasen und Phasen, wo es nicht so gut läuft", schätzt Wollitz den nächsten Gegner ein und ergänzt: "Drei Punkte wären top. Wenn es nur einer wird, aber das Spiel gut war, kann ich auch damit leben." Alle vier Winterpausen-Neuzugänge will der Cottbuser Trainer gegen Würzburg einsetzen. Ob sie alle in der Startelf stehen ist hingegen noch unklar. Allerdings ist die Personaldecke bei den Lausitzern aktuell sehr dünn: Elf Ausfälle benannte Wollitz. "Der Spielausfall von Unterhaching war zumindest dafür gut, dass wir etwas mehr Zeit hatten, uns einzuspielen", so der Energie Trainer. "Aber wir wissen auch, dass wir keine Zeit mehr haben. Uns bleiben nur noch 17 Spiele. Da können wir nicht zehn davon zum Einspielen nutzen."

Erste Saisonniederlage in Würzburg

Beim Hinspiel in Würzburg im August, kassierte Energie Cottbus seinerzeit die erste Saisonniederlage. "Nach drei erfolgreichen Spielen waren wir noch geblendet vom Erfolg", so Wollitz. Einsatz und Laufbereitschaft stimmten damals überhaupt nicht. "Das zog sich aber wie ein roter Faden durch die gesamte Hinrunde. Immer wenn wir nicht an die Leistungsgrenze gegangen sind, haben wir verloren." Mit den vier Neuzugängen hofft der Cottbuser Trainer, dass diese Probleme der Vergangenheit angehören.

