Union Berlin katapultiert sich in die Aufstiegsränge

In letzter Minute hat Union doch noch in Duisburg gewonnen. Die Eisernen dominierten trotz Rückstandes die Partie und konnten sich dank Sebastian Andersson auswärts mit 3:2 durchsetzen. In der Tabelle steht der Verein jetzt auf einem Aufstiegsplatz.