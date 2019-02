Werder Bremen ist so etwas wie Kryptonit für Hertha BSC. Gegen kein Bundesligateam warten die Berliner länger auf einen Sieg. Doch Pal Dardai scheint etwas auszutüfteln - und er setzt auf einen Ex-Bremer im Angriff. Von Jakob Rüger

Die Pressekonferenz vor einer Bundesligapartie ist immer auch kleines Spiel zwischen Journalisten und Trainern. Die Pressevertreter versuchen, möglichst viel über die Aufstellung und die Taktik zu erfahren. Die Trainer hingegen wollen gar nicht so viel Preis geben, um es dem Gegner nicht all zu leicht zu machen. Auch Pal Dardai kennt dieses Spielchen schon seit mittlerweile vier Jahren.

"Ich will dem Trainer zeigen, dass er mich bringen kann"

Mehr ließ sich der grinsende Hertha-Trainer nicht entlocken. Seit zehn Spielen wartet Hertha BSC auf einen Sieg gegen Bremen, da braucht es in der Tat etwas Besonderes, um diese Negativserie zu durchbrechen. Journalisten, Fans und vor allem Gegner Werder Bremen müssen aber bis Samstag (18.30 Uhr) warten, bis Dardais möglicherweise "verrückte Idee" zum Vorschein kommt. Auf eine Sache können sich die Bremer aber schon einstellen: Im Sturmzentrum der Berliner wird der kantige, unbequeme Davie Selke auflaufen.

Vor dem Spiel gegen Bremen äußerte sich der Ungar mit einem Schmunzeln entsprechend zurückhaltend: "Einen Matchplan - so weit sind wir noch nicht, da muss ich noch eine Nacht drüber schlafen." Dann ließ Dardai aber doch aufhorchen: "Ich habe eine verrückte Idee, aber muss vorher noch mit den Spielern reden, ob sie mitmachen."

Der ehemalige Bremer hat seine Form gefunden. Im Kalenderjahr 2019 war Selke schon für zwei Tore und vier Vorlagen verantwortlich. "Er ist am letzten Wochenende in Gladbach explodiert", sagt Manager Michael Preetz über den Torschützen beim 3:0-Auswärtssieg. "Er hat dort seine Qualitäten gezeigt. Vorne hat er die Bälle festgemacht, aber auch gezeigt wie schnell er ist", so Preetz.



Selke hat nach eineinhalb Jahren bei Hertha BSC seine Stärke gezeigt. Zuvor warfen den lang aufgeschossenen Stürmer immer wieder Verletzungen zurück. In der Sommervorbereitung kollabierte seine Lunge, Selke fiel Wochenlang aus und brauchte entsprechend, bis er wieder bei 100 Prozent war.