Es war wieder einmal die Chance für Hertha BSC, den Anschluss nach oben zu schaffen. Druck zu machen, im Kampf um die internationalen Plätze. Doch wie so oft in diesen Situationen folgte die Niederlage: Das 0:1 ließ einen nachdenklichen Trainer zurück.

Viel zu sehen war zunächst nicht am Tag nach der 0:1-Heimniederlage. Dichter Nebel hing über dem Hertha-Trainingsgelände. Der Trainer Pal Dardai war allenfalls schemenhaft zu erkennen, als er dick eingepackt mit Mütze und Handschuhen über den Rasen schlenderte und die Hütchen für die Einheit verteilte. Die Hände hielt er verschränkt auf dem Rücken, den Kopf leicht Richtung Boden gesenkt. In sich gekehrt wirkte er - ja: sichtlich nachdenklich.

Doch die Frage bleibt und Dardai stellte sie sich gleich selbst - allerdings, ohne eine Antwort zu geben: "Was machen wir falsch, dass wir blockiert sind vom Erfolg?". Wenn seinem Team das Wasser bis zum Hals stehe, würde die Lage ganz anders aussehen. "Das ist meine Aufgabe und die vom Trainerstab und vom Manager, Hertha BSC die Mittel zu geben, damit wir solche Spiele gewinnen", sagte er: "Ich bin der Vorturner." Ein Vorturner für ein Team, dessen wichtigste Spieler fast allesamt noch jung sind. Auch deshalb lautet Dardais Plan: Viel mit den Profis reden, einiges probieren.

Für den Fall, dass das gelingt, entwirft der Coach ein Szenario, das jedem Fan der Berliner gefallen dürfte: "Dann kann Hertha BSC auch irgendwann regelmäßig oben mitspielen. Wenn du solche Spiele gewinnst, kannst du sagen: 'Du bist in Deutschland sicher unter den ersten Sechs.'" In naher Zukunft scheint es zumindest schwer, wieder in diese Top-Regionen vorzustoßen. Nach dem Pokal-Spiel gegen Bayern heißen die nächsten Gegner Gladbach und Bremen - ehe auch in der Liga das Spiel gegen München ansteht, dann auswärts.