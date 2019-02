Hertha-Innenverteidiger Karim Rekik ist nach seinem umstrittenen Platzverweis bei der 0:1-Niederlage bei Bayern München für ein Spiel gesperrt worden. Das gab das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag bekannt. Der 24-Jährige muss zudem "wegen unsportlichen Verhaltens" eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro zahlen.

Hertha verliert 0:1 in München

Rekik war im Duell mit dem deutschen Rekordmeister am vergangegen Samstag in der 84. Minute des Feldes verwiesen worden. Der Grund: Ein Rempler des Niederländers gegen Robert Lewandowski nach einem Zweikampf. Bei diesem hatte zunächst der Bayern-Stürmer Rekik mit dem Schuh im Gesicht getroffen. Beim Aufstehen checkte Herthas Innenverteidiger dann Lewandowski um.

Die Rote Karte hatte im Anschluss an die Partie für Diskussionen gesorgt. Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz fand sie "völlig überzogen" und warf dem Bayern-Stürmer übertriebene Theatralik vor. "Der hat das ganze Spiel auf dem Boden gelegen. Schon in der ersten Halbzeit im Zweikampf mit Niklas Stark hat er den sterbenden Schwan gespielt an der Seitenlinie." Auch Dardai hatte davon gesprochen, dass es für ihn eher ein "Hellrot" war.