Energie Cottbus lehnt als einziger Drittliga-Verein die Änderung bei der Abstiegsregelung der 3. Liga ab. Am Freitag haben sich die Fußball-Drittligisten fast einstimmig für einen Kompromiss bei der Abstiegsregelung und eine Neuordnung der Regionalligen ausgesprochen.



19 der 20 Clubs erklärten am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung, dass sie vier direkte Absteiger aus der Dritten Liga in Verbindung mit einer Reduzierung der Regionalligen von fünf auf vier Staffeln mittragen würden. Damit könnte dann der jeweilige Meister aufsteigen.

Darauf einigten sich die Vertreter der Dritten Liga im Rahmen ihrer turnusmäßigen Zusammenkunft, hieß es in der Mitteilung zur "emotional aufgeladenen Auf- und Abstiegsregelung nebst damit einhergehender Regionalliga-Reform".