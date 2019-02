Bild: imago sportfotodienst

Ex-Cottbuser Gregg Berhalter trainiert US-Nationalelf - Ein Mann auf einer schwierigen Mission

20.02.19 | 15:06 Uhr

Zuletzt steckte die Fußball-Nationalmannschaft der USA in einer tiefen Krise und verpasste sogar die jüngste Weltmeisterschaft. Mit einem ehemaligen Cottbuser Spieler soll alles wieder besser werden: Gregg Berhalter. Von M. Ehlers und D. Walsdorff



In Cottbus erinnert man sich gerne an Gregg Berhalter. Vier Jahre verbrachte der robuste Verteidiger in der Lausitz und überzeugte mit menschlicher und sportlicher Klasse. So sehr, dass die Fans von Energie Cottbus den US-Amerikaner sogar in die ewige Elf des Vereins wählten. Nicht zuletzt auch, weil Berhalter Kapitän der Cottbuser Mannschaft war, die 2006 den überraschenden Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Darauf angesprochen, gerät Berhalter beinahe ins Schwärmen: "Es war sehr interessant, wie wir das damals in Cottbus hinbekommen haben. Spieler aus verschiedenen Ländern, die aus verschiedenen Gründen dort waren, haben sich zusammengerauft und waren am Ende ziemlich erfolgreich."



Berhalter jubelt im Energie-Trikot Bild: imago/Mausolf

"Die Welt soll den Fußball in den USA mit anderen Augen sehen"

Seitdem ist viel passiert. Während Energie in der 3. Liga ums sportliche und finanzielle Überleben kämpft, trainiert Berhalter seit vergangenem Dezember die Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Ein Posten mit viel Prestige, den der 45-Jährige mit klaren Zielen begegnet. "Die Welt soll den Fußball in den USA mit anderen Augen sehen. Wie wir auf dem Platz spielen, wie wir neben dem Platz auftreten: Das ist die Mission." Der Ruf der Mannschaft hatte zuletzt etwas gelitten. Die jüngste Weltmeisterschaft fand erstmals seit 1986 ohne die US-Amerikaner statt. Die Folge einer tiefen Krise, die auch Berhalters Vor-Vorgänger und Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann den Job kostete. Der anhaltende Misserfolg entfremdete die Fans vom Team, deswegen will Berhalter "das Vertrauen der Fans zurückgewinnen. Wir möchten, dass sie zu den Spielen kommen und stolz darauf sind, Fans der Mannschaft zu sein."



L.A., Stockholm, Columbus

Alexi Lalas zweifelt nicht daran, dass sein einstiger Nationalmannschaftskollege Erfolg haben wird. Für ihn hat Berhalter "alle Mittel, diese Chance für sich zu nutzen. Er ist ein kluger Mann." Zudem kann Berhalter auf profunde Erfahrung zurückgreifen: 15 Jahre war er als Profi in Europa aktiv, bestritt 44 Länderspiele, nahm an zwei Weltmeisterschaften teil und kickte gemeinsam mit Englands Superstar David Beckham bei Los Angeles Galaxy. Spätestens in der Filmmetropole fand Berhalter Gefallen am Trainerjob und arbeite dort parallel zu seiner Rolle als Spieler bereits als Assistenzcoach. Danach wechselte er nach Schweden zum Stockholmer Traditionsverein Hammarby und übernahm anschließend die Columbus Crew in der US-Profiliga MLS. Bis dahin ein biederes Durchschnittsteam, das Berhalter zu einem Titelkandidaten formte.



Vom Schulkapitän zum Nationaltrainer

Doch die Nationalmannschaft ist ein anderes Kaliber und der Druck entsprechend groß. "Die Medien erwarten Erfolg, dass wir uns für die Weltmeisterschaft qualifizieren und dort gut abschneiden", weiß Berhalter um den Anspruch an sein Wirken. Vater Joe Berhalter ist guten Mutes, dass sich sein Sohn behaupten kann. Stolz verweist er auf eine Anekdote aus der Zeit, als er aushilfsweise die Schulmannschaft seines Sohnes coachte. Gregg war damals Kapitän und gar nicht einverstanden mit einer vom Vater geplanten Auswechslung. "Gregg rennt zu mir und fragt: 'Was soll das? Du machst gar nix, bis ich es dir sage'" erinnert sich Joe Berhalter. Aus dem resoluten Kapitän einer Schulmannschaft in New Jersey ist mittlerweile ein detailversessener Coach geworden, der noch immer die Sprache der Spieler spricht. Der Auftakt in sein neues Abenteuer hätte jedenfalls kaum besser laufen können: Bei den ersten beiden Auftritte als Trainer der US-Nationalmannschaft gewann das Team souverän.

Bildergalerie: Lausitzer Legenden

Bild: imago/Contrast Eduard Geyer Wahrscheinlich würde es diese Bildergalerie ohne Eduard Geyer gar nicht geben. Der knorrige Sachse kam 1994 als Trainer nach Cottbus, führte Energie ins DFB-Pokalfinale und in die Bundesliga und machte den Klub damit bundesweit bekannt. Zehn Jahre verbrachte der Disziplinfanatiker mit Hang zu markigen Sprüchen ("Gegen mein Training ist die Bundeswehr wie Urlaub") auf der Cottbuser Bank. Dann hatten sich seine Methoden überholt und seine langjähriger Assistent Petrik Sander übernahm die Mannschaft.



Bild: imago/Oliver Behrendt Detlef Irrgang Detlef Irrgang nennen sie in der Lausitz einfach nur "Fußballgott". Aus Gründen. Irrgang war entscheidend beteiligt am Aufstieg in die 2. Liga 1997 und führte Energie zum Ende seiner Karriere im Jahr 2000 sogar in die Bundesliga. Mehr als 400 Mal lief der "Fußballgott" im Energie-Trikot auf und damit so häufig wie niemand sonst.



Bild: imago/Hentschel Vasile Miriuta Der gebürtige Rumäne mit ungarischem Pass kam 1998 nach Cottbus und machte sich schnell einen Namen als gefürchteter Freistoßschütze. Natürlich war es auch ein Freistoß, mit dem der nur wenig Zeit für Haarpflege aufwendende Miriuta beim Spiel in Bremen Energies erstes Bundesligator erzielte. Bei seiner Rückkehr als Trainer in der im Laufe der Saison 2015/16 hatte Miriuta weniger Erfolg.



Bild: imago/Kruczynski Jens Melzig Jens Melzigs Spielweise ohne das Attribut "kompromisslos" zu beschreiben, würde eine Anzeige wegen Unterschlagung nach sich ziehen. Der gebürtige Cottbuser spielte in der DDR-Oberliga erfolgreich für Energie, verließ seine Heimat aber 1991, um für Dynamo Dresden und Bayer Leverkusen in der Bundesliga zu spielen. Die Rückkehr des scheinbar schmerzfreien Verteidigers im Jahre 1997 geriet zu einem kurzen Vergnügen. Nach nur einer Saison zog Melzig weiter zu Tennis Borussia Berlin.

Bild: imago/Contrast Bruno Akrapovic Bruno Akrapovic mag zwar so manchen Friseur in eine Sinnkrise gestürzt haben, als Abräumer im Mittelfeld wurde der Bosnier aber allseits geschätzt. Sein Markenzeichen: Bei all seinen Stationen in Deutschland trug er die Rückennummer 8. Der Grund: Am 8.8.88 reiste er aus Jugoslawien in die Bundesrepublik ein.



Bild: imago/Ulmer Tomislav Piplica Nur wenige Torhüter pfleg(t)en ein solch unterhaltsames Spiel wie Tomislav Piplica. Der Bosnier kam 1998 vom kroatischen Verein NK Samodor in die Lausitz und blieb Energie bis 2011 in verschiedenen Funktionen treu. "Highlight" seiner Karriere war zweifellos das Eigentor gegen Borussia Mönchengladbach, als Piplica eine harmlose Bogenlampe von seinem Kopf ins Tor prallen ließ.

Bild: imago/Contrast Franklin Bittencourt Franklin Bittencourt im Bayerntrikot? Na klar, nach dem sensationellen 1:0-Erfolg im Herbst 2000 waren die Kicker des Rekordmeisters natürlich scharf auf einen Trikottausch. Zwischen 1998 und 2003 war der wuselige Brasilianer in der Lausitz als Spieler aktiv und hängte anschließend ein paar Jahre als Nachwuchstrainer dran. P.S.: Der junge Herr links im Bild hat viel von Papas Talent geerbt. Er hört auf den Namen Leonardo und steht für die TSG Hoffenheim in der Bundesliga auf dem Platz.

Bild: imago/Camera 4 Nils Petersen Ebenfalls direkt vom Cottbuser ins Münchner Dress schlüpfte Nils Petersen. Allerdings nicht per Trikottausch, sondern per Transfer. Schließlich blieb den Bayern nicht verborgen, dass sich Petersen in der Lausitz zu einem überaus fähigen Torjäger entwickelt hatte. Durchschlagender Erfolg in München blieb Petersen zwar verwehrt, doch in Freiburg mauserte er sich zum Leistungsträger und schaffte es in den Dunstkreis der Nationalmannschaft.



Bild: imago/Camera 4 Vragel da Silva Angeblich wird Brasilianern das Ballgefühl in die Wiege gelegt. Dachte man auch in Cottbus...und dann kam Vragel da Silva. Mit der ihm eigenen Eleganz einens Bulldozers räumte der Abwehrmann mit jeglichen Sambaklischees auf und verteilte stattdessen acht Jahre lang eifrig Schmerzen.



Bild: imago/Contrast Christian Beeck Nie um eine zackige Äußerung verlegen war Christian Beeck. Entsprechend gern war der gebürtige Berliner als Interviewgast gesehen. Etwas weniger gern hatten Beecks Gegenspieler mit dem langjährigen Energie-Abwehrchef und dessen zuweilen überharter Gangart zu tun.



Bild: imago/Camera 4 Timo Rost Als wackerer Rackerer machte sich Timo Rost im Energie-Trikot verdient. Der Franke unterschrieb 2002 seinen ersten Vertrag in der Lausitz und verbrachte dort anschließend sieben Jahre, in denen er bis zum Kapitän aufstieg. Mittlerweile arbeitet Rost als Trainer der SpVgg Bayreuth. Sendung: rbb24, 18.10.2018, 21.45 Uhr | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen





















Sendung: rbb UM6, 20.02.2019, 18 Uhr