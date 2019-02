Das aufgrund von schlechten Witterungsbedingungen abgesagte Drittligaspiel zwischen Energie Cottbus und der Spielvereinigung Unterhaching wird am Mittwoch den 20. März um 19:00 Uhr nachgeholt. Ursprünglich sollte die Begegnung am 3. Februar stattfinden. Wegen starken Schneefalls in Unterhaching wurde die Begegnung aber abgesagt.

Eine schwierige Woche liegt hinter Energie Cottbus: Der Drittligist musste dringend neue Spieler verpflichten, gleichzeitig sorgte die rechte Fangruppierung "Inferno" für Schlagzeilen. Am Sonntag in Unterhaching geht es weiter um den Klassenerhalt. Von Andreas Friebel

Die Lausitzer müssen damit zwei Mal nacheinander innerhalb der Woche spielen. Umrahmt von den Heimspielen gegen Preußen Münster (09.03.) und dem Karlsruher SC (17.03.) wird die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz in der 3. Liga zuerst in Halle (13.03.) und in der folgenden Woche in Unterhaching antreten.

Am kommenden Samstag (14:00 Uhr) trifft Energie Cottbus, die im Abstiegskampf weiterhin jeden Punkt benötigen, vor heimischer Kulisse auf die Würzburger Kickers.