Claus-Dieter Wollitz hat den FC Energie Cottbus im vergangenen Jahr in die 3. Liga geführt. Dort stecken die Lausitzer nun im Abstiegskampf. Selbst wenn Energie zurück in die Regionalliga muss: Wollitz würde gern bleiben. Von Andreas Friebel

Wollitz wird mit Energie Cottbus auch in die vierte Liga gehen, das sagte der Trainer dem rbb am Donnerstag exklusiv. Der 53-Jährige habe bereits im vergangenen Sommer einen Vertrag für die Dritte und auch die Regionalliga unterschrieben. "Das war der Wunsch des Vereins, abgesichert zu sein, falls etwas schief gehen sollte. Man wollte dann einen Trainer haben, der die Situation bereits angenommen und gemeistert hat. Trotzdem hoffe ich immer noch, dass das nicht wieder passiert", sagt Wollitz.

Claus-Dieter Wollitz ist in der Lausitz ein Held. Mit ihm an der Seitenlinie gelang Energie Cottbus vor einem knappen Jahr die Rückkehr in den Profifußball. Energies Trainer besticht durch Emotionen, Ehrgeiz und eine Treue, die keine Liga-Zugehörigkeit kennt.

Mit der Entscheidung pro Wollitz will der Verein ein ähnliches Dilemma verhindern, wie beim Abstieg 2016. Vor drei Jahren hatte sich die Klubspitze bis zum Schluss kaum Gedanken über die vierte Liga gemacht. Weil nach dem Absturz weder ein Trainer, noch Spieler unter Vertrag standen, verging wertvolle Zeit. "Diesmal passiert uns das nicht", verspricht Wollitz, der sich noch ganz gut an sein erstes Training im Juni 2016 erinnern kann, als er nur eine Handvoll Spieler zur Verfügung hatte.

Auch das war ein Grund, weshalb Cottbus erst nach zwei Jahren die Rückkehr in den Profifußball gelang. Noch hoffen sie aber in der Lausitz dem Abstieg diesmal zu entgehen. Um die Hoffnung weiter aufrecht zu erhalten, muss aber am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) beim Kellerduell in Großaspach endlich ein Sieg her. "Innerlich weine ich jeden Tag über die schwierige Situation für den Club und unsere Fans. Aber aus dieser Sorge kann man auch Kraft schöpfen", sagte Claus-Dieter Wollitz am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem ersten Endspiel dieser Saison.

"Es gibt an der aktuell Situation nichts zu beschönigen, aber auch nichts zu dramatisieren. Wir glauben noch an den Klassenerhalt. Wir müssen die Situation aber von Spieltag zu Spieltag neu bewerten", sagt Wollitz. Er hofft, dass seine Mannschaft jetzt eine Positivserie startet. Diese sollte idealerweise dazu führen, dass "wir am 37.Spieltag mit dem Heimspiel gegen Aalen den Klassenerhalt perfekt machen können."