Der amtierende deutsche A-Junioren Meister muss sich in einem Duell gegen den Nachwuchs der Katalanen durchsetzen. Ein Rückspiel gibt es in der Youth-League nicht.

Das mögliche Viertelfinale würde in Berlin ausgetragen werden. Auch das wurde am Freitag bei der Veranstaltung im schweizerischen Nyon ausgelost. Das Achtelfinale wird am 12. oder 13. März in Barcelona gespielt.

Herthas Jugend-Akademieleiter Benjamin Weber zeigte sich nach der Auslosung begeistert: "Das ist ein echtes Highlight für unsere gesamte Akademie. Wir freuen uns riesig auf diese Herausforderung, uns mit so einem Gegner messen zu können. Sicherlich ist dieses eines der schwersten Lose, aber das wird sicherlich eine unglaubliche Erfahrung für unsere Mannschaft."