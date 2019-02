Zur Beilegung des Dauerstreits um eine Regionalliga-Reform wird es am 19. März zum Treffen mit Spitzenvertretern der drei am stärksten betroffenen Ligen kommen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der "Sport Bild", der am Mittwoch erscheinen soll.