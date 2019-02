Wirklich alt fühlt sich Ken Reichel ja nicht. "Also nicht wie ein 32-Jähriger in dieser Mannschaft", sagt der Linksverteidiger des 1. FC Union, lacht und schiebt ein: "Wir sind eine lockere Truppe, da spielt das Alter keine Rolle" hinterher. Dass der Abwehrspieler mit den hellbraunen Haaren einer der erfahrensten Profis im Kader ist - unumstritten. Beim 2:0-Erfolg gegen den SV Sandhausen hat Reichel sein 200. Zweitligaspiel gemacht, er kennt die Liga und ihre Spleens wie einen alten Kumpel. Und er weiß, was es braucht, um ganz oben mitzuspielen.

Mit einem Arbeitssieg gegen Sandhausen ist Union Berlin zurück auf dem Relegationsplatz der zweiten Liga. Die Eisernen wussten beim 2:0 gegen den Abstiegskandidaten in der ersten Hälfte zu überzeugen - und in der zweiten zu verwalten.

2013 hat der gebürtige Berliner den Bundesliga-Aufstieg mit Eintracht Braunschweig gepackt, 2017 ist er mit den Niedersachsen in der Relegation nur knapp am VfL Wolfsburg gescheitert. Und mit Union? Ist aus seiner Sicht in dieser Saison einiges möglich. "Man sieht, dass die Mentalität stimmt", so Reichel selbstbewusst. "Wir geben uns nie auf, haben viele Spiele in den letzten Minuten gedreht." Beim 2:3 gegen den FC St. Pauli beispielsweise, da lagen die Köpenicker mit 0:2 hinten und haben innerhalb von zwei Minuten kurz vor Ende der regulären Spielzeit zwei Tore erzielt (um dann in der Nachspielzeit allerdings doch noch zu verlieren). Buden für's Selbstbewusstsein. Das Problem sind allerdings die fehlenden Punkte.

Auf fremden Plätzen tut sich das Team von Trainer Urs Fischer schwer. Während die "Eisernen" im Stadion An der Alten Försterei in schöner Regelmäßigkeit die Gegner rasieren, hat man auswärts gerade mal zehn Punkte geholt. "Da sehen die Mannschaften, dass wir nicht so eine gute Bilanz haben und treten halt selbstbewusster auf", sagt Ken Reichel. "Leidenschaft und Einsatz stimmen bei uns. Jetzt müssen wir noch dazu kommen, über die 90 Minuten dann wirklich auch dominant aufzutreten und keine Schwächephasen in unserem Spiel zu haben."