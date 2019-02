"Natürlich peilen wir das Finale an!"

2018 schafft sie den Durchbruch: Als die Berlinerin Lisa-Marie Kwayie bei der Heim-EM mit der 4x100-Meter-Staffel zu Bronze sprintet, geht ein Traum in Erfüllung. Doch sie will mehr. Von Zielen, Fotoshootings und der Hallen-EM in Glasgow.