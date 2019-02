imago/Eibner Video: rbb24 | 21.02.2019 | 21:45 Uhr | Martin Zimmermann | Bild: imago/Eibner

25:26-Niederlage der Füchse bei Hannover-Burgdorf - Erst dominiert, dann gewackelt - und am Ende verloren

21.02.19 | 22:32 Uhr

30 Minuten waren gespielt, da sahen die Füchse Berlin bereits wie der sichere Sieger aus. Mit fünf Toren führten sie bei Hannover-Burgdorf - ein Ergebnis, das für den Gegner noch schmeichelhaft war. Doch dann gelang den Niedersachsen ein beeindruckendes Comeback.

Es war die letzte Szene des Spiels, die Uhr zeigte noch drei Sekunden Restspielzeit - Fabian Wiede übernahm Verantwortung. Der 25-jährige Rückraumspieler der Füchse Berlin stieg hoch, warf - und der Ball prallte gegen den Pfosten. Damit war die 25:26-Niederlage (15:10) des Tabellen-Fünften bei Hannover-Burgdorf am Donnerstagabend besiegelt. Es war die bereits zweite Pleite im zweiten Liga-Auswärtsspiel des Jahres. Und während die Hausherren mit der tobenden Halle feierten, stand Wiede ein wenig bedröppelt auf der Platte und zog das Trikot über das Gesicht. Enttäuscht - und ja: wohl auch ungläubig. Denn die Berliner verloren beim Liga-Zwölften eine Partie, in der sie eigentlich bereits wie der sichere Sieger ausgesehen hatten.

Schrecksekunde zum Start

Das Duell hatte für die Füchse mit einer Schrecksekunde begonnen. Gerade einmal 29 Sekunden waren gespielt, da lag Paul Drux auf dem Boden. Der 26-jährige Nationalspieler - in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen geplagt - war auf einem Werbeaufkleber auf der Spielfläche unglücklich weggerutscht und hielt sich schmerzverzerrt sein linkes Knie. Er musste zunächst vom Feld. Gegen Ende der ersten Halbzeit konnte er jedoch zurück auf die Platte. Da hatten sich die Berliner bereits eine deutliche Führung herausgespielt. Von Beginn an dominierten sie die Partie. Ein Erfolg aller Mannschaftsteile. Die Abwehr stand gut, Silvio Heinevetter parierte stark (eine exzellente Quote von 41 Prozent parierter Bälle zur Pause belegte das) - und der Rückraum der Füchse spielte wie aus einem Guss. Es gab kaum eine Phase in den ersten 30 Minuten, in der es Hannover-Burgdorf nur annährend gelang, die Offensiv-Power der Berliner zu bremsen.

Schlendrian nach der Pause

Erst eine knappe Viertelstunde war gespielt, da hatte das Team von Velimir Petkovic schon zweistellig getroffen - es stand 10:6 (15.). Vor allem Jacob Holm machte mit der Deckung der Hausherren, was er wollte und erzielte in dieser Phase Tor um Tor. Es war einzig Hannover-Keeper Martin Ziemer, der sein Team zumindest noch ein wenig im Spiel hielt. Er hielt zahlreiche freie Würfe der Füchse - und bleib auch bei zwei Duellen vom Siebenmeter-Punkt Sieger. Dennoch zogen die Berliner phasenweise sechs Tore davon und führten zur Pause mit 15:10. Alles andere als ein klarer Sieg schien zu diesem Zeitpunkt unwahrscheinlich. Doch es sollte anders kommen - und Hannover-Burgdorf ein ungeahntes Comeback feiern. Das deutete sich gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit an. Bei den Füchsen zog wieder der Schlendrian ein. Zahlreiche offene Würfe wurden vergeben. In sieben Minuten gelang nur ein Tor. So kam der Tabellen-Zwölfte wieder heran. Nach 29. Minuten erzielte der spanische Top-Spieler Cristian Ugalde den Ausgleich (17:17). Es war nun eine offene Partie. Die Füchse schienen sich zunächst wieder leicht absetzen zu können - doch Hannover war nun im Spiel, das zusehends hektischer wurde. Knapp zwei Minuten vor Schluss erzielten die Gastgeber das 26:25. Es war ihre erste Führung seit dem 2:1 in der dritten Spielminute.

"Haben sie durch unsere ganzen Fehlwürfe aufgebaut"

Und da der Ball von Fabian Wiede drei Sekunden vor Schluss am Pfosten landete, jubelte am Ende Hannover. "Wir sind enttäuscht, weil wir das Spiel eigentlich über 55 Minuten super kontrollieren und am Ende aber leer ausgehen. Das tut einfach weh", sagte ein enttäuschter Paul Drux im Sky-Interview. Ähnlich sah es auch Trainer Velimir Petkovic: "Wir haben nicht nur bis zur Pause das Spiel kontrolliert, sondern bis sieben Minuten vor Schluss. Durch unsere ganzen Fehlwürfe haben wir Hannover praktisch wieder aufgebaut", sagte der 62-jährige Serbe - und fand für seine Mannschaft auch lobende Worte trotz des bitteren Ausgangs: "Mein Team hat trotzdem gezeigt, welche Qualität es besitzt. Wir waren auf der Siegerstraße." Lange Zeit zum Wundenlecken bleibt nun nicht. Die Füchse setzen ihr Mammut-Programm fort. Bereits am Samstagabend geht es im EHF-Cup weiter - in Spanien bei BM Logrono La Rioja. Und in der Gruppenphase auf europäischem Parkett ist die Weste der Füchse bislang blütenweiß: Gegen St. Raphael Var und bei Balatonfüredi KSE gab es Siege. Eine Serie, die fortgesetzt werden soll. Auch um die Niederlage in Hannover möglichst schnell abhaken zu können.

