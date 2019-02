Es war die große Unbekannte in der Gruppe - und am Ende meisterten die Füchse Berlin die Aufgabe bei Balatonfüredi KSE souverän: Mit 29:24 (16:16) gewann der Titelverteidiger in der Gruppenphase des EHF-Cups in Ungarn. Es war der zweite Sieg im zweiten Spiel für den Hauptstadtklub. Zum Auftakt hatten die Füchse gegen St. Raphael Var gewonnen. Damit sind sie mit vier Punkten Tabellenführer der Gruppe A.

Die Berliner starteten gut in die Partie, verpassten es jedoch, sich frühzeitig entscheidend abzusetzen. So blieb der Außenseiter Balatonfüredi im Spiel - und kam tatsächlich zurück: Kurz nach der Pause stand es 16:16. Füchse-Coach Velimir Petkovic nahm die Auszeit - und rüttelte seine Mannschaft wach. Mit Erfolg. Fortan ließen die Berliner dem Gegner keine Chance mehr und führten phasenweise mit bis zu acht Toren. Bester Werfer der Füchse war der isländische Nationalspieler Bjarki Mar Elisson mit sieben Treffern.

Mehr in Kürze...