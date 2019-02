Hertha BSC leiht Stürmer Muhammed Kiprit bis zum Saisonende an den österreichischen Erstligisten Wacker Innsbruck aus. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwochmorgen auf seiner Homepage [externer Link] mit. Demnach soll das 19-jährige Talent, das einen Profivertrag hat, bei den Tirolern Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln. Bei den Berlinern kam er bislang noch auf keinen Einsatz in der ersten Mannschaft.

"Mo hat im vergangenen Jahr als Torschützenkönig maßgeblich zum Gewinn der deutschen A-Jugend Meisterschaft beigetragen und auch schon im Männerbereich seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis gestellt", wird Manager Michael Preetz zitiert. Der Schritt in die österreichische Bundesliga werde "seine gute Entwicklung sicher weiter vorantreiben".

Der beidfüßige Stürmer kam 2015 zur Hertha und durchlief dort mehrere U-Mannschaften. Mit der U19 gewann der gebürtige Berliner im vergangenen Jahr die deutsche Meisterschaft und sicherte sich dabei den Titel des Torschützenkönigs. Danach erhielt Kiprit einen Profivertrag bei den Hauptstädtern. In der laufenden Saison bestritt Kiprit 16 Partien für die U23 in der Regionalliga Nordost (6 Tore). Zudem traf er in der UEFA Youth League in zwei Spielen zweimal.