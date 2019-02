Die Pokalniederlage gegen den FC Bayern München am Mittwochabend muss Hertha BSC schnell aus den Köpfen bekommen. Schon am Samstag wartet auf die Berliner die nächste große Hürde - beim "Team der Stunde" Borussia Mönchengladbach.

Knappe zehn Stunden waren vergangen, seitdem der Trainer das Olympiastadion nach einer aufreibenden Partie mit Verlängerung verlassen hatte und sich am nächsten Morgen den Fragen der Journalisten stellte. Das Spiel gegen Bayern müssen die Berliner abhaken und den Blick auf die nicht weniger schwierige Begegnung gegen Borussia Mönchengladbach richten.

Pal Dardai wirkt müde, als er am Donnerstagmorgen das Podium des Presseraums betritt. Die Augenringe sind deutlich sichtbar und auch Dardai selbst gibt zu, dass er nur wenig Ruhe bekommen hat. "Ich habe um drei Uhr geschlafen und war schon um sechs wieder wach", sagte der Ungar zur kurzen Nacht nach dem verlorenen Pokal-Duell gegen die Bayern.

"Wir haben nicht fünf Gegentore bekommen und müssen uns nicht schämen", sagte der Ungar. Gegen den konzentriert auftretenden Rekordmeister haben die Berliner über das gesamte Spiel nur wenige Großchancen zugelassen. Eine Leistung, die als Mutmacher dienen soll, an die sie in Gladbach anknüpfen wollen.

Doch der Kampf im Olympiastadion war auch kräftezehrend. Regeneration war das Zauberwort beim Training am Donnerstag. Auf welche Spieler Dardai am Samstag beim Tabellenzweiten setzt, entscheide sich am Freitag. Fest steht, dass Valentino Lazaro nach seiner fünften gelben Karte gesperrt fehlt. Lukas Klünter soll den Mittelfeldspieler ersetzen. Arne Maier ist wegen einer Hüftblessur weiterhin nicht einsatzfähig.