Die größte Hertha-Schwäche in den letzten Jahren? Die Rückrunde! Die Berliner sind in dieser Saison recht ordentlich aus der Winterpause gekommen, davon war im Heimspiel gegen Wolfsburg fast nichts zu sehen.

Hertha BSC hat das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg verloren. Die Berliner unterlagen den Niedersachsen am Samstagnachmittag mit 0:1 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Wout Weghorst in der 65. Minute.

Hertha rutscht damit auf Platz neun der Tabelle ab, Wolfsburg zieht vorbei auf Platz sechs, der für die Teilnahme an der Europaleague berechtigt.

Das Spiel im Olympiastadion (39.259 Zuschauer) kam mit recht wenig Höhepunkten aus, Karim Rekik traf in der ersten Halbzeit per Kopf die Latte, Jarstein war mehrfach gefordert. Dauerhaften Druck baute das Team von Trainer Pal Dardai erst in der Schlussphase auf: Wolfsburg-Torwart Casteels rettete den Gästen in der 81. Minute mit zwei guten Paraden gegen Grujic und Darida den Sieg. Selke vergab in der 90. Minute eine Großchance.

Hertha muss die erste Niederlage in 2019 schnell abhaken, denn bereits am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) geht es im Achtelfinale des DFB-Pokals im heimischen Olympiastadion gegen die Bayern.

Seit dem Aufstieg 1997 hat Hertha gegen keine aktuelle Bundesliga-Mannschaft häufiger gewonnen als gegen Wolfsburg: 16 Siege verbuchten die Berliner gegen die Wölfe.