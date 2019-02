Bild: imago/Joachim Sielski

Und in der aktuellen Pokalsaison? In Runde eins gewannen die Berliner in Braunschweig mit 2:1. Marvin Plattenhardt war der Hauptdarsteller eines besonderen - ja, magischen - Moments: In der 38. Minute faustete der Braunschweiger Keeper den Ball nach einer Ecke weg, Herthas Verteidiger nahm ihn aus 28 Metern volley, traf ihn perfekt - und der Torwart konnte dem Geschoss mit traumhafter Flugkurve nur noch erstaunt hinterherschauen. Der Treffer wurde zum Tor des Monats nominiert.