Wenn Bernd Beuster und Günter Heinemann auf ihren Balkonen stehen, dann können Sie Herthas Profis beim Training zuschauen. Und wenn im Berliner Olympiastadion ein Tor fällt, hören sie es noch bevor die Szene im Fernsehen kommt. Die beiden Rentner wohnen in der Sportforum Straße, keine 400 Meter von Herthas Spielstätte entfernt. Nun aber droht ihnen die Verdrängung, weil der Verein ein neues Fußballstadion bauen will und dafür das Grundstück braucht, auf dem zurzeit Häuser mit 24 Wohnungen stehen - auch denen von Bernd Beuster und Günter Heinemann.

Mögliche Optionen sind Hertha BSC zuletzt allerdings eher weggebrochen. Der Plan, auf den Baumannschen Wiesen in der nordöstlichen Ecke des Olympiaparks Wohnungen zu bauen, ist vom Tisch. Laut einem Schreiben, das dem rbb vorliegt, bezeichnet die Genossenschaft das Gelände als "keine wirkliche Alternative", da hier aus Naturschutzgründen nicht gebaut werden könne. Eine andere Option wäre ein Geschäft mit der Deutsche Wohnen. Die plant in der ehemaligen Alliierten Siedlung südlich des Olympiageländes 580 neue Wohnungen, von denen der Verein einige kaufen könnte. Die Deutsche Wohnen zeigte sich dafür auf Nachfrage des rbb auch offen. Das Problem: Der Konzern müsste vorher bestehende Wohnungen abreißen und streitet sich aktuell mit dem Bezirk über die Bedingungen für das gesamte Projekt. Gebaut wird hier auf absehbare Zeit wohl nicht.

Außerdem stellt sich noch die Frage, zu welchem Preis Hertha BSC das Grundstück in der Sportforumstraße in Erbpacht vom Land Berlin übernehmen könnte. Ein entsprechendes Wertgutachten wird bis Mitte Februar erwartet. Es wird wohl für weitere Diskussionen sorgen, vermutet der SPD-Sportpolitiker Dennis Buchner. "Hertha BSC ist in der Sportausschusssitzung, wo sie uns das Projekt vorgestellt haben, von einem Grundstückswert von 20 bis maximal 50 Euro pro Quadratmeter ausgegangen. Ich gehe nicht davon aus, dass dieser Grundstückswert am Ende rauskommen wird." Sollte der Preis ein höherer sein, wird wohl erneut die Frage diskutiert werden müssen, ob sich Hertha BSC das neue Stadion wirklich leisten kann.

Der Verein will sich zum Stand der Verhandlungen derzeit nicht äußern. Auf Nachfrage teilte ein Hertha-Sprecher lediglich mit, man habe bereits Vorschläge für den Ersatz der Wohnungen aufgezeigt und stehe mit dem Eigentümer in "intensivem Kontakt". Ziel sei weiterhin, das neue Stadion "am besten Standort, dem Olympiapark" zu bauen. Trotz der vielen bislang ungeklärten Fragen hält der Verein am anvisierten Eröffnungsdatum fest: Juli 2025, Herthas 133. Geburtstag.

SPD-Politiker Dennis Buchner ist da skeptisch. "Das spricht zumindest nicht dafür, dass die ehrgeizigen Zeitpläne von Hertha BSC einzuhalten sind. Dafür sind in den letzten Wochen und Monaten zu viele Möglichkeiten und zu viel Zeit verschwendet worden."

Über das Thema berichtet um 19:30 Uhr auch die Abendschau