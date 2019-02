Paul Drux: Alles gut, zum Glück ist nichts kaputt gegangen. Es war eine kleine Quetschung, aber nichts Ernstes. Ich denke auch, dass ich am Donnerstag [in der Bundesliga-Begegnung gegen Bietigheim, Anm. d. Red.] ganz normal spielen kann.

Das war jetzt keine richtige Verletzung. Es war nur ein kleiner Schockmoment für mich. Aber in den letzten zwei Jahren hatte ich des Öfteren eine Verletzung. Das war ein bisschen frustrierend, weil man sich wieder zurückkämpfen musste. Man muss immer wieder für sich alleine im Kraftraum arbeiten und kann nicht beim Team sein. Das frustriert einen als Sportler, glaube ich, am meisten.

Ein bisschen schon. Ich glaube, das Interesse am Handballsport generell und auch an den Nationalspielern, die dabei waren, ist schon noch relativ hoch . Natürlich ist es in den letzten Wochen ein bisschen abgeflacht, aber das ist ganz normal.

Ganz wichtig ist, dass wir uns trotz der Teilnahme am DHB-Pokal und am EHF-Pokal auf die Bundesliga konzentrieren, weil wir uns natürlich auch für das nächste Jahr für das europäische Turnier qualifizieren wollen, was nicht ganz einfach ist. Im DHB-Pokal ist alles möglich, das ist ein Final Four. Im EHF-Pokal sieht es im Moment ganz gut aus und ich glaube, dass wir da die große Chance haben, nach Kiel [Austragungsort der Finalrunde, Anm. d. Red.] zu kommen.

Das Ziel in der Bundesliga ist es, den 5. Platz zu halten. Wir versuchen natürlich, uns nach unten ein bisschen Luft zu verschaffen und die oberen Plätze anzugreifen.