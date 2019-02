Bild: imago/Beautiful Sports

ISTAF Indoor in Berlin - Diskus-Frauen siegen, Lückenkemper unterhält die Halle

01.02.19 | 22:42 Uhr

Spitzensport und Show versprachen die Macher des Berliner ISTAF Indoor. Zurecht: Die Zuschauer bekamen Weltjahresbestleistungen zu sehen, eine komödiantisch aufgelegte Sprinterin - und den Sieg eines Frauen- gegen ein Männer-Team. Von Uri Zahavi



Am Anfang wurde es dunkel und leise. Glocken ertönten. Es waren die berühmten "Hells Bells" der australischen Hard-Rock-Band AC/DC. Dann war es schnell vorbei mit der Ruhe. 12.000 Menschen waren in die Arena am Ostbahnhof gekommen – und sie hatten große Lust auf eine Leichtathletik-Party. Das ISTAF Indoor, eines der stimmungsvollsten Hallen-Leichtathletik-Meetings überhaupt, versprach eine Kombination aus Showevent und Spitzensport – und die Zuschauer sollten Versprochenes geboten bekommen. Keine Parallel-Wettbewerbe – jede Disziplin bekam ihre Bühne. Jeder Athlet wurde mit großem Tamtam, inklusive Feuerfontänen, vorgestellt.

Selbstversuch rbb/Jessy L. Noll Training mit Athletin Shanice Craft in Berlin - Diskuswurf im Selbstversuch Wie funktioniert das eigentlich: Diskuswerfen? Jessy Lee Noll hat es sich zeigen lassen - und zwar von einer, die sich gut auskennt: Shanice Craft. Sie führt das Frauenteam beim ISTAF Indoor in Berlin an. Von einer Trainingseinheit bei klirrendem Frost.

Stabhochspringer legen vor - und liefern ab

Die Stabhochspringer durften als erste ran. Unter ihnen: Superstar Sam Kendricks aus den USA, Weltmeister und Olympiamedaillengewinner. Auch Olympiasieger Thiago Braz da Silva reiste extra aus Brasilien an, schied jedoch früh aus und wurde nur Sechster. Es entwickelte sich ein spannender Wettkampf zwischen Kendricks und dem Polen Piotr Lisek. Letztendlich, mehr als zweieinhalb Stunden nach Beginn des Wettbewerbs, gewann der Amerikaner mit einer Höhe von 5,86 Meter - das bedeutete Weltjahresbestleistung.

Lückenkempers Debüt als Berlinerin

Einen besonderen Moment gab es dann bereits früh am Abend: Tosender Applaus brandete auf, als sich Vize-Europameisterin und Neu-Berlinerin Gina Lückenkemper auf die blaue Tartanbahn begab. Die 22-jährige Sprinterin, die Anfang des Jahres aus Leverkusen zum SCC Berlin wechselte, genoss ihr erstes Heimspiel sichtlich. Mit einem unerschütterlichen Lächeln auf den Lippen interagierte sie mit Hallensprecher und Zuschauern – unterhielt die Halle mit Grimassen und komödiantischer Gestik. Auf der 60-Meter-Bahn lief es für die Neu-Berlinerin dann auch sportlich ordentlich. Über die in der Halle übliche verkürzte Distanz tat sich die 100-Meter-Spezialistin gewohnt schwer beim Start, holte in ihrem Finale dennoch einen guten dritten Platz – blieb mit 7,30 Sekunden aber deutlich über ihrer persönlichen Bestzeit (7,11). Den Sieg holte sich die Britin Kristal Awuah (7,19 Sekunden). "Berlin ist für mich wie eine zweite Heimat", ließ Lückenkemper im Interview nach dem Rennen die Halle nochmals toben. Für die schnellste Frau Deutschlands wird es wohl der erste und einzige Auftritt in dieser Hallen-Saison gewesen sein - nach stressiger Wechsel-Posse Ende des Jahres, will sie sich in Ruhe auf die reguläre Saison vorbereiten.

Weltjahresbestleistungen und zwei Comebacks

Ausgiebig gefeiert wurde in der Hauptstadt auch Pamela Dutkiewicz. Die Vize-Europameisterin aus Wattenscheid sicherte sich im 60-m-Hürdensprint in Jahresweltbestzeit von 7,89 Sekunden den Sieg. Platz zwei ging an ihre Rivalin Cindy Roleder (Halle an der Saale/7,91). Im 60-Meter-Sprint der Männer gab es das Comeback der Verunglückten: Der Berliner Lucas Jakubczyk und der deutsche Rekordler Julian Reus, die bei den Europameisterschaften im Berliner Olympiastadion vergangenes Jahr in der Staffel kollidiert und sich in der Folge schwer verletzt hatten, schafften es zwar beide nicht ins Finale, wurden von den Zuschauern aber ausgiebig gefeiert. Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo sorgte für ein echtes Highlight. Die 24-Jährige gewann die Konkurrenz mit der Jahresweltbestleistung von 6,99 Metern. Nach zwei ungültigen Versuchen bewies die Olympia-Vierte Nervenstärke: Mihambo schaffte zunächst mit 6,94 Metern den Sprung ins Finale und steigerte sich.



Eine Weltpremiere zum Abschluss - und ein inoffizieller Weltrekord

Zum Abschluss der Veranstaltung hatten sich die Organisatoren noch etwas einfallen lassen: Diskuswurf in der Halle ist in der Sache ungewöhnlich. Doch in der Arena am Ostbahnhof wurde noch einer draufgesetzt. Geschlechterduell, Männer gegen Frauen, vier gegen vier und das zum allerersten Mal. Mit von der Partie: Unter anderem Olympiasieger Christoph Harting vom SCC Berlin. Abwechselnd wurde geworfen - jeder gegen jede im direkten Duell Mann gegen Frau. Für jedes gewonnene Duell gab es Punkte. Es wurde ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Den Höhepunkt lieferte Vize-Weltmeisterin Nadine Müller. Mit 63,89 Meter warf sie einen inoffiziellen Hallen-Weltrekord und führte die Damen der Schöpfung sensationell zum 27:24-Erfolg. Fast amüsanter als der Wettkampf selbst waren die ständigen, natürlich liebevoll gemeinten Sticheleien zwischen beiden Teams. Quittiert wurde das vom Publikum mit großem Beifall - wie den gesamten Abend über.

Sendung: Inforadio, 01.02.2019, 20:15 Uhr