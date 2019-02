Imago/ Beautiful Sports Video: rbb um6 | 27.02.2019 | 18 Uhr | Dennis Wiese | Bild: Imago/ Beautiful Sports

Porträt | Neuköllner Sprinterin Lisa-Marie Kwayie vor der Hallen-EM - "Natürlich peilen wir das Finale an!"

2018 schafft sie den Durchbruch: Als die Berlinerin Lisa-Marie Kwayie bei der Heim-EM mit der 4x100-Meter-Staffel zu Bronze sprintet, geht ein Traum in Erfüllung. Doch sie will mehr. Von Zielen, Fotoshootings und der Hallen-EM in Glasgow.



Schritt für Schritt, Meter für Meter legt Lisa-Marie Kwayie in einer Schulsporthalle in Berlin-Neukölln zurück. Dynamisch, kraftvoll und fokussiert stößt sie sich vom grauen Hallenboden ab. Mit großen Sätzen nimmt sie kurz Fahrt auf, lässt dann wieder austrudeln. Die Vorfreude auf die kommenden, aufregenden Aufgaben ist der 22-jährigen Sprinterin mit ghanaischen Wurzeln deutlich anzumerken.

Es sind die letzten Trainingseinheiten vor ihrer Abreise zu den Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften in Glasgow (1. bis 3. März). Die drahtige Berlinerin ist gut drauf - ihr Lachen, welches immer wieder durch die Halle schallt, ist ansteckend. Doch die als eines der größten Sprinttalente Deutschlands geltende Neuköllnerin, ist viel mehr als nur die Gute-Laune-Macherin der Leichtathletik. Sie ist ehrgeizig - will sich immer zu verbessern. So steigt sie nicht ohne sportliche Zielsetzung in den Flieger Richtung Schottland: "Natürlich peilen wir schon das Finale an, das wäre schon unser Ziel", schmunzelt sie selbstbewusst - schließlich ist Kwayie momentan siebtbeste Sprinterin in Europa.



Der Jubel der 4x100-Meter-Staffel bei der Heim-EM im Olympiastadion war riesig. | Bild: imago/Beautiful Sports

"Ich lag noch Wochen wach im Bett und musste das Ganze verarbeiten"

Wenn Kwayie von "wir" und "unserem" spricht, dann meint sie immer auch ihren Trainer Frank Paul. Der ehemalige Leichtathlet betreut seinen Schützling von Beginn an, beobachtet akribisch jeden Trainingsschritt. "Lisa versteht es, Leistung zu zeigen, wenn es drauf ankommt. Das ist eine absolute Kernkompetenz in dem Geschäft." Im Alter von drei Jahren zieht das Ausnahmetalent mit ihrem Vater aus Ghana in die Bundeshauptstadt. Mit 13 wird sie entdeckt und wechselt zu den Sportfreunden Neukölln, wo Trainer Paul sie unter seine Fittiche nimmt. Im Jahr 2018 ist es dann soweit: Lisa-Marie Kwayie gelingt der Durchbruch. Nach schweren, verletzungsgeplagten Jahren, holt sie mit der Staffel in ihrer Heimatstadt bei der Leichtathletik-EM-Bronze. "Ich habe ein bisschen gebraucht, um das Ganze nach der EM zu realisieren", gibt sie ehrlich zu. "Vor allem mit der Bronzemedaille, das war für mich wie ein wahr gewordener Traum. Ich lag noch Wochen wach im Bett und musste das Ganze verarbeiten." So viele Freunde und Verwandte wären noch nie bei einem ihrer Wettkämpfe dabei gewesen, schwelgt die 1.73-Meter-Frau in Erinnerungen. Doch der Blick des Gespanns Kwayie/Paul geht in die Zukunft: "Ich bin davon überzeugt, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist", macht der Coach Hoffnung für die Zukunft.



"2020 wird hoffentlich mein Jahr"

Wie lern- und verbesserungsfähig die junge Athletin ist, zeigt sie Anfang Februar bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig: Gold und persönliche Bestleistung lassen früh in der Saison erahnen, was alles gehen kann. Apropos Alles können: Dass die Deutsche Hallenmeisterin ein Allroundtalent ist, zeigt sie bei ihrem allerersten professionellen Fotoshooting - und das gleich für das prestigeträchtige Modemagazin "Vogue". "Es ging eigentlich ganz gut und der Fotograf war ziemlich cool. Ich dachte, die haben bestimmt hohe Erwartungen. Am Ende war es eine schöne Erfahrung und ich glaube, die waren auch ganz zufrieden", erzählt Kwayie und beginnt erneut lauthals zu lachen. Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp bezeichnet Kwayie als "weltumarmenden Jungstar" - eingereiht hat sich die Sprinterin in der aktuellen "Vogue"-Ausgabe mit ihren Fotos neben Sportlern wie Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger. Er ist mit seiner Frau, Ex-Weltklasse-Tennisspielerin, Ana Ivanovic auf dem Cover abgebildet. In Zukunft wird sich die Athletin aber doch vordergründig auf den Sport konzentrieren. Denn Ziele hat sie genug. "Tokio 2020 ist noch ein weites Ziel für mich. Ich denke immer Schritt für Schritt und Jahr für Jahr", antwortet sie, angesprochen auf die Olympischen Spiele in Japan im kommenden Sommer. Trotzdem hofft sie "dass es das Jahr wird, in dem ich meine beste Form zeigen kann und hoffentlich mitgenommen werde." Dem Traum von Olympia nähert sich Lisa-Marie Kwayie Schritt für Schritt - wobei in diesem Fall ihre Schritte eher Sprünge sind.



