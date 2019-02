Internationales Kugelstoß-Meeting in Potsdam

David Storl hat am Mittwochabend die 3. Auflage des Kugelstoß-Wettbewerbs "K.O. durch die Kugel" gewonnen. Im Finale des internationalen Wettkampfs setzte er sich in der Potsdamer MBS Arena gegen den Luxemburger Bob Bertemes durch.

Das Besondere an dem Turnier: Es wird im K.O.-Modus ausgetragen. In Duellen "Mann gegen Mann" müssen sich die Athleten mit einer jeweils besseren Weite gegen ihre Konkurrenten durchsetzen.

Nach der Qualifikation traten die zehn Teilnehmer zunächst in fünf Duellen gegeneinander an. Die Sieger und die drei besten Verlierer trafen sich im Viertelfinale und ermittelten in weiteren Duellen die Finalteilnehmer.